«Легия» объявила об уходе Александрова в тульский «Арсенал»

Нападающий «Легии» Михаил Александров продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Как сообщает официальный сайт польского клуба, в ближайшее время 27-летний болгарин пройдет медосмотр в стане «канониров», после чего подпишет контракт.

Сумма сделки не уточняется, однако, по данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 450 тысяч евро. В нынешнем сезоне Александров провел за «Легию» 17 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.