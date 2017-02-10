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    «Легия» объявила об уходе Александрова в тульский «Арсенал»

    Нападающий «Легии» Михаил Александров продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Как сообщает официальный сайт польского клуба, в ближайшее время 27-летний болгарин пройдет медосмотр в стане «канониров», после чего подпишет контракт.

    Сумма сделки не уточняется, однако, по данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 450 тысяч евро. В нынешнем сезоне Александров провел за «Легию» 17 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

    Источник: ФК «Легия»

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    10.02.2017 21:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 февраля 2017, 07:36

      Голеадор то ещё тот. Зачем только Легия его на поле выпускала 17 раз то

      0
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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 10 февраля 2017, 23:31

      Впечатляющая статистика, лучше б молодёжь наигрывали

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 февраля 2017, 23:03

      Лучше Андрадину с пенсии вызвать, может пару десятков голов заколотит...

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      Рейтинг: +663

      88serega88 > пряник929 10 февраля 2017, 23:50

      зачем с пенсии))) он играет еще....42 года

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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 10 февраля 2017, 21:06

      У Арсенала 6 мячей за этот сезон. Думаю, он исправит это)

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