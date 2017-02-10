Дело Слуцкого будет рассмотрено 15 февраля

Идиотизм чистой воды, как бы к профессиональным качествам Слуцкого я не относился... И зачем было поднимать весь этот сыр-бор во время решающих матчей на Евро-2016? Да и поднимать, как потом выяснилось, на пустом месте? Слуцкий пошутил (пусть и неудачно!), потом в том же интервью пояснил свою шутку детям... Если жена в шутку гуляющему мужу говорит: "Я тебя когда-нибудь за твои похождения убью!", тоже будем привлекать её за "угрозу убийством"? Если он спьяну заявит, что угрозу воспринимал реально?
Заканчивайте заниматься идиотизмом! Делом лучше займитесь! Например, строительством стадиона в Питере... На народные деньги, между прочим... Из какой там пробы золота кресла для болельщиков сделаны? 375-ой? Не врите! Минимум 585-ой! Если не 750-ой! А если расходы ещё увеличат, то и 958-ой!!!
Дело бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого будет рассмотрено 15 февраля.
«Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду. На нем будем рассматривать дело Слуцкого», – заявил Председатель комитета РФС Семен Андреев.
Напомним, что в эфире спортивного телеканала Слуцкий позволил себе высказаться о работе арбитров. В частности, он заявил, что если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить.