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    Дело Слуцкого будет рассмотрено 15 февраля

    Дело бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого будет рассмотрено 15 февраля.

    «Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду. На нем будем рассматривать дело Слуцкого», – заявил Председатель комитета РФС Семен Андреев.

    Напомним, что в эфире спортивного телеканала Слуцкий позволил себе высказаться о работе арбитров. В частности, он заявил, что если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить.

    Источник: ТАСС

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    10.02.2017 11:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 февраля 2017, 14:19

      Идиотизм чистой воды, как бы к профессиональным качествам Слуцкого я не относился... И зачем было поднимать весь этот сыр-бор во время решающих матчей на Евро-2016? Да и поднимать, как потом выяснилось, на пустом месте? Слуцкий пошутил (пусть и неудачно!), потом в том же интервью пояснил свою шутку детям... Если жена в шутку гуляющему мужу говорит: "Я тебя когда-нибудь за твои похождения убью!", тоже будем привлекать её за "угрозу убийством"? Если он спьяну заявит, что угрозу воспринимал реально?
      Заканчивайте заниматься идиотизмом! Делом лучше займитесь! Например, строительством стадиона в Питере... На народные деньги, между прочим... Из какой там пробы золота кресла для болельщиков сделаны? 375-ой? Не врите! Минимум 585-ой! Если не 750-ой! А если расходы ещё увеличат, то и 958-ой!!!

      5
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 февраля 2017, 13:53

      и что

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 февраля 2017, 12:50

      А когда будет рассмотрено дело Мудко по вопросу воровства денег при строительстве
      стадиона в Санкт-Петербурге или по з/п Капелло? Может быть он отмажется от суда?

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 февраля 2017, 12:41

      Л.Слуцкий правильно сказал, но интеллигентно. А нужно сказать дать 3,14здюлей
      хороших.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 февраля 2017, 12:30

      Судуйская мафия в работе. У нас как, судей всех рангов и мастей, депутатов, правительство, ментов, сейчас говорят о врачах, трогать нельзя, а остальных можно где угодно и как. Значит они по закону живут, а все остальные по понятию.

      1
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 10 февраля 2017, 11:26

      ну некоторым за судейство можно и навалять) интересно каким будет футбол если за плохой результат начать всех пиздить(судей,тренеров,игроков)

      4
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > Каратель 10 февраля 2017, 11:47

      Их просто не останется ))) половина за сыт судит матчи а вторая половина будет инвалидами )))
      P.S.И кто будет решать что матч отсудил нормально . Потому что каждой команде не угодить , кто нибудь из двоих будет не доволен судейством !!!

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      Рейтинг: +5177

      Каратель > 63_Camapa_63 10 февраля 2017, 12:00

      есть же матчи которые нормально судят,просто кто то из игроков в первые пять минут на эмоциях-отсюда и высказывания

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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > Каратель 10 февраля 2017, 12:01

      Согласен, но в наше время это редкость (нормальное судейство)

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