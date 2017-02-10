Дело Слуцкого будет рассмотрено 15 февраля

Дело бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого будет рассмотрено 15 февраля.

«Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду. На нем будем рассматривать дело Слуцкого», – заявил Председатель комитета РФС Семен Андреев.

Напомним, что в эфире спортивного телеканала Слуцкий позволил себе высказаться о работе арбитров. В частности, он заявил, что если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить.