Школа «Коломяги» претендует на деньги «Спартака»

Футбольная школа «Коломяги», базирующаяся в Петербурге, может претендовать на часть солидарных выплат в случае, если защитник «Анжи» Горгий Тигиев перейдeт в «Спартак».

Солидарные выплаты – это деньги, причитающиеся футбольным школам, принимавшим участие в подготовке футболиста, который затем переходит из клуба в клуб. В данном случае речь может идти о 1,5 миллионах рублей.

Тигиев числился в «Коломягах» в 2013 году на протяжении полугода, после чего перебрался в «Кубань».