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    Школа «Коломяги» претендует на деньги «Спартака»

    Футбольная школа «Коломяги», базирующаяся в Петербурге, может претендовать на часть солидарных выплат в случае, если защитник «Анжи» Горгий Тигиев перейдeт в «Спартак».

    Солидарные выплаты – это деньги, причитающиеся футбольным школам, принимавшим участие в подготовке футболиста, который затем переходит из клуба в клуб. В данном случае речь может идти о 1,5 миллионах рублей.

    Тигиев числился в «Коломягах» в 2013 году на протяжении полугода, после чего перебрался в «Кубань».

    Источник: ФАН

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    10.02.2017 01:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 10 февраля 2017, 17:58

      Вот если воспитовался,тогда да без вопросов,А то числился полгода,,,за что тогда пирошки то

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      Рейтинг: +6618

      maior-60 10 февраля 2017, 10:56

      Так ведь он только числился и всего - полгода!

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 10 февраля 2017, 09:08

      Это примерно,как Мюллер требует с Ростова 6 лямов за подготовку Могилевца!?

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > АЛЕКС 58 10 февраля 2017, 09:12

      Представляю,сколько ЛОКО МОЖЕТ СРУБИТЬ БАБЛА ,ЗА ПЕРЕХОДЫ ИЗ КЛУБА В КЛУБ МИРАНЧУКА,НА ПРОТЯЖЕНИИ ЕГО КАРЬЕРЫ! ЗОЛОТОЕ ДНО!

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