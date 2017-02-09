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    Роналду забрал сына из школы, надев маскарадный костюм

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забрал сына из школы, нарядившись в маскарадный костюм. Так же поступили друзья португальца, которые, надев маски, плащи и парики, вместе с футболистом посетили учебное заведение.

    Отметим, что из-за переноса матча 21-го тура Примеры между «Реалом» и «Сельтой», который должен был пройти 5 февраля в 22:45 по московскому времени, футболист получил лишний выходной. Ранее форвард в окружении мамы и сына отпраздновал свое 32-летие.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.02.2017 14:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 10 февраля 2017, 00:06

      ахаха,португальский Киркоров,ну или Зверев

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 20:16

      Да уж, "повезло" сыну с папой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 февраля 2017, 20:06

      не думаю, что он часто сына из школы сам забирает.. а тут в кои то веки случай подвернулся за дитем съездить и то нормально не смог этого сделать..

      0
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 9 февраля 2017, 18:48

      Роналду пёрнул в общественном туалете задрав левую ногу,несомненно это сенсация ведь раньше он поднимал правую!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 9 февраля 2017, 18:39

      Забрал сына?....Какого сына?От куда у него сын?...На сколько правду пишет интернет у него суррогатный сын!!!!Он реально гей что ли?...Женись,найди любимую женщину,будь мужчиной,он что дрочит на себя любимого перед зеркалом....32 года мужику...стыдоба!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      aguila_real > Psih86 9 февраля 2017, 19:09

      если не гей, то, думаю, тут психология эгоизма и собственничества, нежелание разделить с кем-либо посторонним свой успех, недоверие к женщинам, а так женщин, вероятнее всего, у него десятки (если не гей конечно) к тому же водолей по знаку зодиака- у них бывают приколы относительно свободы и независимости. Возможно секрет его успеха кроется как раз в относительной изоляции от внешнего мира.

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 9 февраля 2017, 17:03

      клоун

      1
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      Рейтинг: +86

      Luccot 9 февраля 2017, 14:59

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 февраля 2017, 14:55

      Это Киркоров.

      5
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Gullit 76 9 февраля 2017, 15:38

      100 пудов

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 9 февраля 2017, 14:43

      Противно, на самом деле. Человек никуда сходить не может без сотни фотографов вокруг.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Marqello 9 февраля 2017, 15:31

      Ну не нравится вам Роналду, но с другими что ли что-то по-другому? За Месси, Зиданом, Иньестой так же ходят.

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 9 февраля 2017, 14:30

      Ипать че за новость! Месси там не покакал? Вы это, держите в курсе. Очень футбольная новость!

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