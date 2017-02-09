Роналду забрал сына из школы, надев маскарадный костюм

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забрал сына из школы, нарядившись в маскарадный костюм. Так же поступили друзья португальца, которые, надев маски, плащи и парики, вместе с футболистом посетили учебное заведение.

Отметим, что из-за переноса матча 21-го тура Примеры между «Реалом» и «Сельтой», который должен был пройти 5 февраля в 22:45 по московскому времени, футболист получил лишний выходной. Ранее форвард в окружении мамы и сына отпраздновал свое 32-летие.