Источник: «Спартак» приобретет 19-летнего замбийского нападающего и отправит его в «Спартак-2»

Нападающий «Занако» Фэшн Сакал продолжит карьеру в «Спартаке». По информации Zambia Daily Mail, 19-летний замбийский форвард подпишет контракт с московским клубом, который будет рассчитан на три года. После перехода футболист будет выступать за «Спартак-2».

Как сообщает источник, Сакал впечатлил тренерский штаб красно-белых на сборе в Кипре. Отметим, что нападающий является игроком молодежной сборной Замбии.