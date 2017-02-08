Источник: «Спартак» приобретет 19-летнего замбийского нападающего и отправит его в «Спартак-2»

В общем правильно. Молодой ещё, как и наши должен пройти проверку. В РФПЛ риск, а среди других молодых или опытных игроков в ФНЛ будет виден потенциал, да и расти в профессиональном плане там лучше. И да это напоминает немного селекцию хоккейного ЦСКА где из-за перебора легионеров один из них поехал в ВХЛ, а потом его благополучно сплавили из команды, так как и там не раскрылся.
Нападающий «Занако» Фэшн Сакал продолжит карьеру в «Спартаке». По информации Zambia Daily Mail, 19-летний замбийский форвард подпишет контракт с московским клубом, который будет рассчитан на три года. После перехода футболист будет выступать за «Спартак-2».
Как сообщает источник, Сакал впечатлил тренерский штаб красно-белых на сборе в Кипре. Отметим, что нападающий является игроком молодежной сборной Замбии.