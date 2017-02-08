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    Источник: «Спартак» приобретет 19-летнего замбийского нападающего и отправит его в «Спартак-2»

    Нападающий «Занако» Фэшн Сакал продолжит карьеру в «Спартаке». По информации Zambia Daily Mail, 19-летний замбийский форвард подпишет контракт с московским клубом, который будет рассчитан на три года. После перехода футболист будет выступать за «Спартак-2».

    Как сообщает источник, Сакал впечатлил тренерский штаб красно-белых на сборе в Кипре. Отметим, что нападающий является игроком молодежной сборной Замбии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2017 23:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 февраля 2017, 04:13

      В общем правильно. Молодой ещё, как и наши должен пройти проверку. В РФПЛ риск, а среди других молодых или опытных игроков в ФНЛ будет виден потенциал, да и расти в профессиональном плане там лучше. И да это напоминает немного селекцию хоккейного ЦСКА где из-за перебора легионеров один из них поехал в ВХЛ, а потом его благополучно сплавили из команды, так как и там не раскрылся.

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 9 февраля 2017, 00:34

      Пусть растёт тут)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 9 февраля 2017, 00:17

      зачем чернокожий из Африки нужен в молодёжке? чего своих нет что ли?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > сергей николаевич 9 февраля 2017, 00:32

      Куём кадры для ЗимБабы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > сергей николаевич 9 февраля 2017, 20:43

      А вдруг выстрелит? А вдруг за Россию играть захочет ? Не всё так однозначно вобщем, пусть берут.

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 9 февраля 2017, 00:07

      Негра? В молодежку???

      0
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      ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 > Амба Нагорск 9 февраля 2017, 00:14

      На перспективу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 9 февраля 2017, 00:05

      ПОДРОСТЁТ ПОТОМ ЗАГОНИМ ЗА БАБЛО

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      pntrz 9 февраля 2017, 00:02

      странный трансфер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 8 февраля 2017, 23:58

      Селюк одобряет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      dedruz 8 февраля 2017, 23:54

      скорее всего - отправят дачу строить или плитку класть)

      1
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