Макеев заявлен за «Спартак-2»

Защитник «Спартака» Евгений Макеев вошел в заявку игроков «Спартака-2» на матчи ФНЛ. Напомним, ранее руководство первой команды исключило 27-летнего россиянина из состава, однако при этом заявило, что он не покидает клуб.

Макеев выступает за «Спартак» с 2007 года. Действующее соглашение игрока с московской командой рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в двух матчах красно-белых в рамках РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями.