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    Макеев заявлен за «Спартак-2»

    Защитник «Спартака» Евгений Макеев вошел в заявку игроков «Спартака-2» на матчи ФНЛ. Напомним, ранее руководство первой команды исключило 27-летнего россиянина из состава, однако при этом заявило, что он не покидает клуб.

    Макеев выступает за «Спартак» с 2007 года. Действующее соглашение игрока с московской командой рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в двух матчах красно-белых в рамках РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ФНЛ

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    08.02.2017 19:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 февраля 2017, 19:34

      Спартак не может "переварить"всех игроков..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 9 февраля 2017, 00:14

      надеюсь,что он наберет форму

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