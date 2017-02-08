Тигиев перейдет из «Анжи» в «Спартак» за 1 миллион

Стали известны подробности перехода защитника Георгия Тигиева из «Анжи» в «Спартак». Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин уже согласовал с красно-белыми условия контракта.

По информации источника, футболист подпишет с московской командой соглашение сроком на 3,5 года. Сумма трансфера составит около миллиона евро.

В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, однако отметиться результативными действиями в них не сумел.