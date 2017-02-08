Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тигиев перейдет из «Анжи» в «Спартак» за 1 миллион

    Стали известны подробности перехода защитника Георгия Тигиева из «Анжи» в «Спартак». Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин уже согласовал с красно-белыми условия контракта.

    По информации источника, футболист подпишет с московской командой соглашение сроком на 3,5 года. Сумма трансфера составит около миллиона евро.

    В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, однако отметиться результативными действиями в них не сумел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2017 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 февраля 2017, 18:44

      Это очень здорово для Спартака.Тигиев один из самых лучших молодых защитников в России.Мне он напоминает Жиркова в молодости.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 18:03

      Русские защитники это хорошо для сборной.Лишь бы прибавил и заиграл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" 8 февраля 2017, 16:33

      Помню как сомневался в трансфере Зобнина...также теперь с Тигиевым....удачи Георгию

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 8 февраля 2017, 15:55

      Диаспора из Кубани расширяется. Теперь почти все звенья, только Беленова не хватает. Тигиев в Кубани был, так что с Поповым и Мельгарехо точно быстро найдёт понимание на поле. Сумма смешная и явно лучше, чем тот же Козлов, да и Караваев всё равно кот в мешке, а тут видели на деле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      AlaniaVchempin 8 февраля 2017, 15:22

      хороший трансфер для Тигиева)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 февраля 2017, 14:50

      На перспективу неплохо

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > spartach n1 8 февраля 2017, 15:43

      Привет, Сергей! Рад видеть тебя здесь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > sir_Alex 9 февраля 2017, 08:52

      Привет Алексей,иногда забегаю,здесь ставки мне нравятся и новости опять же побыстрей публикуют )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 8 февраля 2017, 14:24

      станет хорошим игроком

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 февраля 2017, 14:23

      За десятку с копейками взять тех игроков что взяли, это очень даже круто... Тигиев как раз для обоймы будет очень полезен... Хорошее приобретение за очень адекватные деньги. Ещё бы икорку увидеть перед возобновлением чемпионата, было бы очень круто...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 8 февраля 2017, 14:23

      Добро пожаловать в Спартак!!! Теперь всё в твоих ногах!!! )))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > ROSTOV SUPER 8 февраля 2017, 15:23

      ну это верно)) голова должна быть на месте)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11