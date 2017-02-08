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    Кураньи готовится сыграть за брестское «Динамо» против «Динамо» из Загреба

    Экс-форвард сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи по-прежнему находится в расположении «Динамо» из Бреста, которое проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, пишет «Прессбол».

    Сообщается, что в среду, 8 февраля, немецкий футболист примет участие в тренировке белорусского клуба, а также, возможно, сыграет за брестчан в контрольном поединке против загребского «Динамо».

    Ранее сам игрок заявил, что не собирается подписывать контракт с брестским «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2017 01:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 февраля 2017, 14:54

      Брест тянет,а Москва нет?Хрень.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      patriaomuerte > Pourport 27 ноября 2017, 13:35

      там лет уже под ср...ку он в москве не нужен((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Хан 1968 8 февраля 2017, 09:15

      Его бы вернуть динамикам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 06:45

      Теперь динамовец навсегда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 8 февраля 2017, 06:03

      Настоящий динамовец. Следующая остановка - Динамо Хьюстон.

      0
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