Кураньи готовится сыграть за брестское «Динамо» против «Динамо» из Загреба

Экс-форвард сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи по-прежнему находится в расположении «Динамо» из Бреста, которое проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, пишет «Прессбол».

Сообщается, что в среду, 8 февраля, немецкий футболист примет участие в тренировке белорусского клуба, а также, возможно, сыграет за брестчан в контрольном поединке против загребского «Динамо».

Ранее сам игрок заявил, что не собирается подписывать контракт с брестским «Динамо».