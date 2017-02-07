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    Руководство «Луча-Энергии» решает вопрос о снятии команды с первенства ФНЛ

    В «Луче-Энергии» не исключают самый худший вариант развития событий – снятие клуба с чемпионата России из-за финансовых проблем.

    По существующей информации, у команды на данный момент нет средств, чтобы доиграть сезон, а задолженность по зарплате перед игроками тянется с осени прошлого года. Футболисты, в свою очередь, готовы прибегнуть к бойкоту второго учебно-тренировочного сбора.

    Напомним, что после 24-х туров в чемпионате ФНЛ клуб из Владивостока идет на девятой позиции.

    Источник: ФАН

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    07.02.2017 21:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 февраля 2017, 09:01

      что сделал Мутко для развития Российского футбола???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 февраля 2017, 21:12

      ЧМ проводится в том числе и для популяризации и развития отечественного футбола.

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