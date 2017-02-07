Руководство «Луча-Энергии» решает вопрос о снятии команды с первенства ФНЛ

В «Луче-Энергии» не исключают самый худший вариант развития событий – снятие клуба с чемпионата России из-за финансовых проблем.

По существующей информации, у команды на данный момент нет средств, чтобы доиграть сезон, а задолженность по зарплате перед игроками тянется с осени прошлого года. Футболисты, в свою очередь, готовы прибегнуть к бойкоту второго учебно-тренировочного сбора.

Напомним, что после 24-х туров в чемпионате ФНЛ клуб из Владивостока идет на девятой позиции.