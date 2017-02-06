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    Фабрегас рассматривает вариант перехода в МЛС

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может сменить клубную прописку ближайшим летом, если не изменится его положение в лондонском клубе.

    «Китай? Пока ничего не могу сказать. Но как только пойму, что не смогу больше играть в Европе, мой приоритет на данный момент – МЛС. А как будет дальше – увидим», – сказал Фабрегас.

    В текущем сезоне испанец провел 15 матчей в Премьер-лиге, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач.

    Источник: ESPN

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    06.02.2017 09:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 6 февраля 2017, 10:12

      какое МЛС? в той же Серии А в любом топ клубе пригодился бы, да и во всех лигах найдутся топ команды для него

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      ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa > STAFOR13 6 февраля 2017, 15:38

      Видать бабос заканчивается!

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