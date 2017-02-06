Фабрегас рассматривает вариант перехода в МЛС

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может сменить клубную прописку ближайшим летом, если не изменится его положение в лондонском клубе.

«Китай? Пока ничего не могу сказать. Но как только пойму, что не смогу больше играть в Европе, мой приоритет на данный момент – МЛС. А как будет дальше – увидим», – сказал Фабрегас.

В текущем сезоне испанец провел 15 матчей в Премьер-лиге, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач.