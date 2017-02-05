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    Линекер: «Пусть «Лестер» лучше вылетит в третий дивизион, чем лишится прошлогоднего чемпионства»

    Английский футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал неудачи «Лестер Сити» в текущем сезоне.

    «Пусть «Лестер» лучше вылетит в третий дивизион, чем лишится прошлогоднего чуда», — считает экс-футболист сборной Англии.

    После поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура чемпионата Англии «лисы» занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 21 очко.

    Источник: Twitter

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    05.02.2017 21:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 февраля 2017, 00:29

      Ихни стил игры уже все команды знают... что тоже самое и месси роналду делали с защитниками тепер все знают как роналду падает и тд
      ..

      0
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 5 февраля 2017, 22:01

      да и так всё понятно с Лестером в этом сезоне, а люди никак не успокоятся

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 февраля 2017, 21:59

      и в Англии есть свой Рейнгольд

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