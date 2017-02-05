Линекер: «Пусть «Лестер» лучше вылетит в третий дивизион, чем лишится прошлогоднего чемпионства»

Ихни стил игры уже все команды знают... что тоже самое и месси роналду делали с защитниками тепер все знают как роналду падает и тд
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Английский футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал неудачи «Лестер Сити» в текущем сезоне.
«Пусть «Лестер» лучше вылетит в третий дивизион, чем лишится прошлогоднего чуда», — считает экс-футболист сборной Англии.
После поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура чемпионата Англии «лисы» занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 21 очко.