Гвардиола допустил, что «Манчестер Сити» не попадет в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что его команда может не пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. В текущий момент «горожане» занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Вполне возможно, что мы не попадем в Лигу чемпионов. На данный момент мы туда не проходим, но давайте дождемся окончания сезона, после чего я выскажу свое мнение. Обещаю: мы будем бороться до конца», – сказал испанский специалист.