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    Гвардиола допустил, что «Манчестер Сити» не попадет в Лигу чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что его команда может не пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. В текущий момент «горожане» занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

    «Вполне возможно, что мы не попадем в Лигу чемпионов. На данный момент мы туда не проходим, но давайте дождемся окончания сезона, после чего я выскажу свое мнение. Обещаю: мы будем бороться до конца», – сказал испанский специалист.

    Источник: Skysports

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    05.02.2017 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 февраля 2017, 17:36

      Каков молодетц... За что деньги от шейхов получает??? в Арсенал его ( в Тульский)!!!

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