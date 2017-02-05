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    Колкер, который должен перейти в «Локомотив», арестован за пьяный дебош в Лондоне

    Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер задержан полицией за пьяный дебош, который он устроил накануне в столице Англии. Отмечается, что 25-летний футболист бросал в людей различные предметы на одной из железнодорожных станций в Лондоне, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

    По информации источника, игрок был оштрафован на 735 фунтов стерлингов.

    Напомним, ранее сообщалось, что Колкер в ближайшее время перейдет в «Локомотив».

    Источник: The Sun

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    05.02.2017 16:40
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 февраля 2017, 16:23

      Мобыть это реклама Локо такая?! Что бы в Лондоне не забывали.. И в контракте прописано..Одним словом "надо брать-наш человек"..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 февраля 2017, 08:36

      Алкоголизм - не шутка, прощай Мишутка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 февраля 2017, 00:42

      Забухал на радостях, с детства за Локомотив !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 5 февраля 2017, 23:23

      "на одной из ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ станций" )))) с криками: наш паровоз вперёд летит, в коммуне остановка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      Закат 5 февраля 2017, 22:05

      Пусть в зенит идет- там найдет себе подобных!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 5 февраля 2017, 21:40

      Нельзя ему к нам, сопьется

      0
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      Рейтинг: +22

      Civen 5 февраля 2017, 19:41

      лучше полиция, чем Локомотив))

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 5 февраля 2017, 19:06

      Отмечал что ли?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 февраля 2017, 18:25

      Не досталось билета в СВ,
      Ждут в плацкарте его на Москве...

      1
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      Рейтинг: +85

      dredan 5 февраля 2017, 18:05

      он ждал локомотив до Черкизово,но не дождался.Вот и планку сорвало)

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