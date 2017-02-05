Колкер, который должен перейти в «Локомотив», арестован за пьяный дебош в Лондоне

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер задержан полицией за пьяный дебош, который он устроил накануне в столице Англии. Отмечается, что 25-летний футболист бросал в людей различные предметы на одной из железнодорожных станций в Лондоне, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

По информации источника, игрок был оштрафован на 735 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что Колкер в ближайшее время перейдет в «Локомотив».