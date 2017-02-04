Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с «Лацио» о переходе де Врея за 35 миллионов

Защитник «Лацио» Стефан де Врей может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, стороны достигли устной договоренности о переходе 25-летнего голландца за 35 миллионов евро. Кроме «красных дьяволов», в услугах игрока заинтересованы «Челси» и «Милан».

Напомним, действующее соглашение де Врея с римским клубом рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Лацио» в Серии А 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.