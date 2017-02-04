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    Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с «Лацио» о переходе де Врея за 35 миллионов

    Защитник «Лацио» Стефан де Врей может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, стороны достигли устной договоренности о переходе 25-летнего голландца за 35 миллионов евро. Кроме «красных дьяволов», в услугах игрока заинтересованы «Челси» и «Милан».

    Напомним, действующее соглашение де Врея с римским клубом рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Лацио» в Серии А 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Football Italia

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    04.02.2017 19:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 5 февраля 2017, 13:02

      Норм защитник...а то Смоллинг какой год уже доказывает, что он не уровень МЮ...

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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 19:28

      За что такие сумасшедшие деньги

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > swot 4 февраля 2017, 22:45

      реклама для Китая)) чтоб больше предложили

      0
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