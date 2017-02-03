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    Форвард «Сток Сити» Бераино тайно был дисквалифицирован за допинг

    Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино был тайно дисквалифицирован ассоциацией футбола Англии за употребление допинга.

    Сообщается, что 23-летний форвард был дисквалифицирован еще в начале сезона, когда выступал за «Вест Бромвич».

    Его допинг-проба, которая была взята во внесоревновательный период, дала положительный результат. В организме англичанина было обнаружено вещество, помогающее в восстановлении.

    Стоит отметить, что срок дисквалификации Бераино уже истек.

    Источник: Daily Mail

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    03.02.2017 15:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 3 февраля 2017, 19:48

      "Сток" расформировать, город убрать с карты мира, все международные футбольные матчи английских команд проводить на нейтральном поле

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 февраля 2017, 15:51

      Хитрожопые Британцы... Их самих нужно за яйца всех подвесить и проверить основательно... На наших бочку катят, что-то там мутят, а у самих рыльце в пушку... Пидорасы!

      4
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 3 февраля 2017, 15:48

      Устроить проверки в АПЛ, и дисквалифицировать Англию, а как же иначе.

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 3 февраля 2017, 15:45

      ДОПИНГ!!! УЖАС!!! ДИСКВАЛИФИЦИРУЙТЕ ВСЕХ АНГЛИЙСКИХ ФУТБОЛИСТОВ!!!!

      3
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