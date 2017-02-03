Форвард «Сток Сити» Бераино тайно был дисквалифицирован за допинг

Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино был тайно дисквалифицирован ассоциацией футбола Англии за употребление допинга.

Сообщается, что 23-летний форвард был дисквалифицирован еще в начале сезона, когда выступал за «Вест Бромвич».

Его допинг-проба, которая была взята во внесоревновательный период, дала положительный результат. В организме англичанина было обнаружено вещество, помогающее в восстановлении.

Стоит отметить, что срок дисквалификации Бераино уже истек.