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    Игрок «Атлетико» арестован за насилие в отношении своей девушки

    Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес был арестован полицией по подозрению в домашнем насилии.

    Сообщается, что причиной ареста 20-летнего игрока мадридцев стали насильственные действия в отношении своей девушки, которая была доставлена в больницу с ранами. По информации источника, в момент ареста Эрнандес находился в состоянии опьянения. Сегодня он предстанет перед судом.

    В нынешнем розыгрыше Примеры футболист провел шесть матчей, в которых заработал одну желтую карточку.

    Источник: AS

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    03.02.2017 14:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      black_hole 4 февраля 2017, 10:18

      Ей нужен не Защитник а чистый нападающий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 16:30

      Тотальный прессинг Симеоне в крови уже. А если серьезно - дебил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 3 февраля 2017, 16:29

      ну показал кем он является!неМужик одним словом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 3 февраля 2017, 14:46

      да он настоящий мужик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 февраля 2017, 14:39

      Сегодня получит красную.
      Езжай в Россию, здесь семейные побои декриминализованы.

      -1
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