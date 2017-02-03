Игрок «Атлетико» арестован за насилие в отношении своей девушки

Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес был арестован полицией по подозрению в домашнем насилии.

Сообщается, что причиной ареста 20-летнего игрока мадридцев стали насильственные действия в отношении своей девушки, которая была доставлена в больницу с ранами. По информации источника, в момент ареста Эрнандес находился в состоянии опьянения. Сегодня он предстанет перед судом.

В нынешнем розыгрыше Примеры футболист провел шесть матчей, в которых заработал одну желтую карточку.