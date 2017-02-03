Дзюба: «Бранислав, для нас нет авторитетов!»

Бревно оно и есть бревно, которое никто не будет уважать и считать примером для подражания.Назначив его капитаном Луческу окончательно усилил антипатию российских болельщиков к Зениту.Капитан-это лицо команды, а какая рожа у Дзюбы......, мне жаль Зенит
Состоялась первая тренировка новичка «Зенита» защитника Бранислава Ивановича, перед которой прошла презентация футболиста для команды. Капитан «Зенита» Артем Дзюба пошутил, что для игроков сине-бело-голубых нет авторитетов.
«Для нас нет авторитетов. «Челси» или «Реал»...» – сказал Дзюба.
Напомним, что сербский футболист перешел в «Зенит» из «Челси». Ранее он выступал в составе «Локомотива».
Первая тренировка Бранислава Ивановича в составе сине-бело-голубых— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 3 февраля 2017 г.
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