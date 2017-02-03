Дзюба: «Бранислав, для нас нет авторитетов!»

Состоялась первая тренировка новичка «Зенита» защитника Бранислава Ивановича, перед которой прошла презентация футболиста для команды. Капитан «Зенита» Артем Дзюба пошутил, что для игроков сине-бело-голубых нет авторитетов.

«Для нас нет авторитетов. «Челси» или «Реал»...» – сказал Дзюба.

Напомним, что сербский футболист перешел в «Зенит» из «Челси». Ранее он выступал в составе «Локомотива».