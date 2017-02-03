Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Бранислав, для нас нет авторитетов!»

    Состоялась первая тренировка новичка «Зенита» защитника Бранислава Ивановича, перед которой прошла презентация футболиста для команды. Капитан «Зенита» Артем Дзюба пошутил, что для игроков сине-бело-голубых нет авторитетов.

    «Для нас нет авторитетов. «Челси» или «Реал»...» – сказал Дзюба.

    Напомним, что сербский футболист перешел в «Зенит» из «Челси». Ранее он выступал в составе «Локомотива».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2017 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 3 февраля 2017, 17:45

      Бревно оно и есть бревно, которое никто не будет уважать и считать примером для подражания.Назначив его капитаном Луческу окончательно усилил антипатию российских болельщиков к Зениту.Капитан-это лицо команды, а какая рожа у Дзюбы......, мне жаль Зенит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 3 февраля 2017, 16:57

      Ни хочу ни чего писать и расписывать...Если Коротко,Дзюба - это Балван каких еще свет не видовал!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 февраля 2017, 16:01

      Браво, браво! Грацио, Блять! "Пошутил" так "пошутил"... Просто "шутка" месяца...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 3 февраля 2017, 14:06

      балабол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 3 февраля 2017, 13:57

      Дзюба ни для кого не считается авторитетом ))) и капитаном его никто считать не будет , лучше б Данни поставили, вроде как скоро восстанавливается от травмы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 3 февраля 2017, 13:21

      у Дзюбы дешевые понты,а сам дерево,уровень первенства области.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 февраля 2017, 12:56

      Да, Бранислав, ты главное наличку в раздевалке не оставляй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 3 февраля 2017, 12:55

      Дурак - дураком ! -ляпнул чушь и считает это шуткой ! - у наших недоумков один авторитет -доллар или евро !

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 февраля 2017, 12:49

      Конечно Артемка, конечно! Ты не признаешь авторитетов, куда им до тебя "косоного и кривоного пня", человек выигрывал самый сильный чемпионат и кубок Англии несколько раз. Брал Лигу Европы и Лигу Чемпионов, а ты за свою ничемную жизнь, чемрионат России, не смог выиграть, который и без того не блещит уровнем мастерства. Только и можете, вместе с Кокориным и остальными негодяями, бабки на фишинебельных курортах просаживать.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Даньчез > Болельщик Реал Мадрида 3 февраля 2017, 14:34

      откуда вы такие берётесь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Malibu 3 февраля 2017, 12:47

      Пахнет неудачной шуткой, либо повышенным чсв...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11