Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иванович исправил свое грустное фото в футболке «Зенита»

    Новобранец «Зенита» Бранислав Иванович решил исправить незначительный казус со своей фотографией, который тем не менее несколько насторожил болельщиков сине-бело-голубых.

    На одном из первых своих селфи в футболке «Зенита» серб выглядит погрустневшим, что, по логике вещей, противоречит общепринятым настроениям при подписании нового контракта или переходе в другой клуб.

    В итоге футболист все исправил и теперь предстает перед своими поклонниками в прекрасном расположении духа.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2017 22:48
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 февраля 2017, 14:10

      Дзюбу увидел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 3 февраля 2017, 10:45

      Да обычное лицо. В восточной Европе мужики мало улыбаются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 3 февраля 2017, 09:34

      Зарплатка пришла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 февраля 2017, 01:10

      ну это уже не тот что был в Челси. поэтому и отпустили они его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 3 февраля 2017, 00:20

      Ничего он не грустный на первом фото. Просто человек серьёзен всегда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 3 февраля 2017, 00:10

      Да у него лицо просто по ходу такое.Он и с улыбкой выглядит почти так же))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 3 февраля 2017, 00:07

      Наверное вспомнил, как принес Зениту первое чемпионство в РФПЛ в 2007 в матче со Спартаком, когда играл за Локо. Помню 4-3 и его две шикааарные передачи.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +483

      headdevil > headdevil 3 февраля 2017, 00:10

      И да, тогда Дзюба тоже помог- в пустые не попал)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 2 февраля 2017, 22:58

      усталость от перелетов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 2 февраля 2017, 22:57

      Фото не главное,самое важное что бы на поле отдавал все силы и играл так как играл за Челси в свои лучшие времена)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Зенит-84 2 февраля 2017, 22:55

      Одел футболку со звездочкой - появилась улыбка!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11