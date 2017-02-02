Иванович исправил свое грустное фото в футболке «Зенита»

Новобранец «Зенита» Бранислав Иванович решил исправить незначительный казус со своей фотографией, который тем не менее несколько насторожил болельщиков сине-бело-голубых.

На одном из первых своих селфи в футболке «Зенита» серб выглядит погрустневшим, что, по логике вещей, противоречит общепринятым настроениям при подписании нового контракта или переходе в другой клуб.

В итоге футболист все исправил и теперь предстает перед своими поклонниками в прекрасном расположении духа.