Иванович исправил свое грустное фото в футболке «Зенита»

Новобранец «Зенита» Бранислав Иванович решил исправить незначительный казус со своей фотографией, который тем не менее несколько насторожил болельщиков сине-бело-голубых.
На одном из первых своих селфи в футболке «Зенита» серб выглядит погрустневшим, что, по логике вещей, противоречит общепринятым настроениям при подписании нового контракта или переходе в другой клуб.
В итоге футболист все исправил и теперь предстает перед своими поклонниками в прекрасном расположении духа.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter