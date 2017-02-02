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Иванович исправил свое грустное фото в футболке «Зенита»

2 февраля 2017, 22:48
11

Новобранец «Зенита» Бранислав Иванович решил исправить незначительный казус со своей фотографией, который тем не менее несколько насторожил болельщиков сине-бело-голубых.

На одном из первых своих селфи в футболке «Зенита» серб выглядит погрустневшим, что, по логике вещей, противоречит общепринятым настроениям при подписании нового контракта или переходе в другой клуб.

В итоге футболист все исправил и теперь предстает перед своими поклонниками в прекрасном расположении духа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (11)
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Зенит-84
1486065336
Одел футболку со звездочкой - появилась улыбка!
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Denis199244
1486065438
Фото не главное,самое важное что бы на поле отдавал все силы и играл так как играл за Челси в свои лучшие времена)
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tambovchanin
1486065481
усталость от перелетов!
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headdevil
1486069675
Наверное вспомнил, как принес Зениту первое чемпионство в РФПЛ в 2007 в матче со Спартаком, когда играл за Локо. Помню 4-3 и его две шикааарные передачи.
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GoldPlayFIFARus9
1486069857
Да у него лицо просто по ходу такое.Он и с улыбкой выглядит почти так же))
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Sashka Reshetov
1486070416
Ничего он не грустный на первом фото. Просто человек серьёзен всегда.
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x-x-x-x-x
1486073432
ну это уже не тот что был в Челси. поэтому и отпустили они его
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PFC CSKA MOSCOW
1486103659
Зарплатка пришла
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altezzik
1486107955
Да обычное лицо. В восточной Европе мужики мало улыбаются.
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Gullit 76
1486120219
Дзюбу увидел!
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