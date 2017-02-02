Бывший форвард сборной Сенегала решил стать политиком

лучше спортсмен с травмами ног в парламенте Сенегала, чем с травмами головы в мэрии Киева........
Известный сенегальский нападающий Эль-Хаджи Диуф намерен баллотироваться в местный парламент.
Как считает сам Диуф, в новом для себя качестве он сможет многое изменить в футболе.
«Решение принято. Я хочу стать политиком. Чувствую, что этот путь для меня и надеюсь на поддержку соотечественников», – сказал экс-форвард сборной Сенегала.
Напомним, что Диуф объявил о завершении карьеры игрока в 2015 году.