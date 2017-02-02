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    Бывший форвард сборной Сенегала решил стать политиком

    Известный сенегальский нападающий Эль-Хаджи Диуф намерен баллотироваться в местный парламент.

    Как считает сам Диуф, в новом для себя качестве он сможет многое изменить в футболе.

    «Решение принято. Я хочу стать политиком. Чувствую, что этот путь для меня и надеюсь на поддержку соотечественников», – сказал экс-форвард сборной Сенегала.

    Напомним, что Диуф объявил о завершении карьеры игрока в 2015 году.

    Источник: The Sun

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    02.02.2017 20:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 февраля 2017, 21:13

      лучше спортсмен с травмами ног в парламенте Сенегала, чем с травмами головы в мэрии Киева........

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