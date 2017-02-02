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    Иванович: «Надо забыть про «Челси» и думать о чемпионстве с «Зенитом»

    Новичок «Зенита» Бранислав Иванович отметил, что в РФПЛ ему предстоит сделать большой объем работы. 32-летний серб сегодня прилетел в Испанию, где питерский клуб проводит сборы, и уже в ближайшие часы должен провести тренировку в составе команды.

    «Я доволен. Мне нравится, что буду играть в России, в такой большой команде, как «Зенит». Нам предстоит сделать большую работу, но я готов к этому.

    Да, чемпионство в РПФПЛ является главной задачей, но она довольно тяжелая. Для ее выполнения надо сделать очень многое. Посмотрим, что получится. У меня не было возможности сказать всем до свидания в «Челси». Надеюсь, она появится. 9 лет в этой команде – непросто было ее покидать. Многое с ней связано. Но я решил, что надо забыть теперь про «Челси» и думать только о «Зените» и чемпионстве с ним», – заявил Иванович.

    Напомним, серб подписал с «Зенитом» контракт сроком на 2,5 года с возможностью его пролонгации еще на год. По неофициальным данным, зарплата игрока составит более трех миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2017 18:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 3 февраля 2017, 04:02

      Иваныч однозначно усиление!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 3 февраля 2017, 00:48

      Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 февраля 2017, 21:07

      доигрывать карьеру пешочком, думаю приехал

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Cant Stop 2 февраля 2017, 21:20

      вот уж кто, а Бано точно не будет доигрывать карьеру пешочком....

      1
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      Рейтинг: +549

      Жентус 2 февраля 2017, 20:52

      Прочитал бы года 3 назад, не поверил бы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 2 февраля 2017, 19:17

      Поглядим на работу.

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