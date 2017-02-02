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  • Иванович: «Надо забыть про «Челси» и думать о чемпионстве с «Зенитом»

Иванович: «Надо забыть про «Челси» и думать о чемпионстве с «Зенитом»

2 февраля 2017, 18:33
6

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович отметил, что в РФПЛ ему предстоит сделать большой объем работы. 32-летний серб сегодня прилетел в Испанию, где питерский клуб проводит сборы, и уже в ближайшие часы должен провести тренировку в составе команды.

«Я доволен. Мне нравится, что буду играть в России, в такой большой команде, как «Зенит». Нам предстоит сделать большую работу, но я готов к этому.

Да, чемпионство в РПФПЛ является главной задачей, но она довольно тяжелая. Для ее выполнения надо сделать очень многое. Посмотрим, что получится. У меня не было возможности сказать всем до свидания в «Челси». Надеюсь, она появится. 9 лет в этой команде – непросто было ее покидать. Многое с ней связано. Но я решил, что надо забыть теперь про «Челси» и думать только о «Зените» и чемпионстве с ним», – заявил Иванович.

Напомним, серб подписал с «Зенитом» контракт сроком на 2,5 года с возможностью его пролонгации еще на год. По неофициальным данным, зарплата игрока составит более трех миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Челси Иванович Бранислав
Комментарии (6)
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Taps
1486052237
Поглядим на работу.
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Жентус
1486057934
Прочитал бы года 3 назад, не поверил бы
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Cant Stop
1486058837
доигрывать карьеру пешочком, думаю приехал
Ответить
Пиво без газа
1486072129
Удачи!
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ИванЯ
1486083726
Иваныч однозначно усиление!
Ответить
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