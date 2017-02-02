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    ЦСКА огласил состав на контрольный матч с «Викторией»

    Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав на контрольный матч с чешской «Викторией» в рамках зимнего сбора в Испании. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

    ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Головин, Миланов, Фернандес, Дзагоев, Ионов.

    Запасные: Чепчугов, Набабкин, Олейников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

    Источник: Twitter

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    02.02.2017 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 2 февраля 2017, 19:58

      Сыграли по нулям.ЦСКА еще очень "сырая" команда!Ионов не попал в пустые ворота с четырёх метров,а Щенников с двух.Смотреть не возможно!

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