ЦСКА огласил состав на контрольный матч с «Викторией»

Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав на контрольный матч с чешской «Викторией» в рамках зимнего сбора в Испании. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Головин, Миланов, Фернандес, Дзагоев, Ионов.

Запасные: Чепчугов, Набабкин, Олейников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.