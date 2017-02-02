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  • Спортдиректор «Локомотива»: «Сейчас мы поддразниваем аудиторию намеками. И это стоит того, чтобы немного подождать»

Спортдиректор «Локомотива»: «Сейчас мы поддразниваем аудиторию намеками. И это стоит того, чтобы немного подождать»

2 февраля 2017, 10:54
6

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус рассказал о задачах, которые перед ним были поставлены руководством клуба после приглашения.

«Меня пригласил в «Локомотив» президент клуба Илья Геркус. У нас с ним состоялся разговор, который мне показался очень интересным. И даже несмотря на то что меня ценят в Канаде, я был рад предложению, которое поступило от «Локомотива». Мне кажется, что у этого клуба замечательные возможности.

Главная задача в «Локомотиве» – сделать команду лучше. Этого мы и будем добиваться, хотя вы должны понимать, что это не так уж и просто. Для этого должно быть правильное время, хорошие предложения на рынке и минимум переоцененных игроков.

На самом деле, я успел оформить пока только один трансфер – мы подписали Джефферсона Фарфана. Считайте, что все остальное – лишь слухи. Сейчас мы поддразниваем аудиторию намеками, что скоро что-то точно произойдет. Поверьте, это стоит того, чтобы немного подождать», – рассказал Штоффельсхаус.

Напомним, что «Локомотив» в своих социальных сетях устроил игру в загадки, публикуя фотографии потенциальных новичков, предлагая угадывать имена.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (6)
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Joko21
1486022755
главное не заиграться и не приобрести второго Хенти
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Obojaemiy
1486032634
Потом объявят о супер трансфере по подписанию Иииигоря Денисоваааа
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Какеручи
1486036560
чем то смородскую напоминает....в начале....
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nemolod
1486044886
Без всяких намеков понятно,что только результаты и зрелищная игра являются главными для болельщиков!
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Александ1982
1486045200
что-то локомотив совсем забуксовал!!!
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sasha_klub
1486055805
Поверьте, это стоит того, чтобы немного ПОРЖАТЬ», – рассказал Штоффельсхаус.
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