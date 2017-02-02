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    Спортдиректор «Локомотива»: «Сейчас мы поддразниваем аудиторию намеками. И это стоит того, чтобы немного подождать»

    Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус рассказал о задачах, которые перед ним были поставлены руководством клуба после приглашения.

    «Меня пригласил в «Локомотив» президент клуба Илья Геркус. У нас с ним состоялся разговор, который мне показался очень интересным. И даже несмотря на то что меня ценят в Канаде, я был рад предложению, которое поступило от «Локомотива». Мне кажется, что у этого клуба замечательные возможности.

    Главная задача в «Локомотиве» – сделать команду лучше. Этого мы и будем добиваться, хотя вы должны понимать, что это не так уж и просто. Для этого должно быть правильное время, хорошие предложения на рынке и минимум переоцененных игроков.

    На самом деле, я успел оформить пока только один трансфер – мы подписали Джефферсона Фарфана. Считайте, что все остальное – лишь слухи. Сейчас мы поддразниваем аудиторию намеками, что скоро что-то точно произойдет. Поверьте, это стоит того, чтобы немного подождать», – рассказал Штоффельсхаус.

    Напомним, что «Локомотив» в своих социальных сетях устроил игру в загадки, публикуя фотографии потенциальных новичков, предлагая угадывать имена.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2017 10:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 2 февраля 2017, 20:16

      Поверьте, это стоит того, чтобы немного ПОРЖАТЬ», – рассказал Штоффельсхаус.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 2 февраля 2017, 17:20

      что-то локомотив совсем забуксовал!!!

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 2 февраля 2017, 17:14

      Без всяких намеков понятно,что только результаты и зрелищная игра являются главными для болельщиков!

      0
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      Рейтинг: +20

      Какеручи 2 февраля 2017, 14:56

      чем то смородскую напоминает....в начале....

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 2 февраля 2017, 13:50

      Потом объявят о супер трансфере по подписанию Иииигоря Денисоваааа

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 февраля 2017, 11:05

      главное не заиграться и не приобрести второго Хенти

      5
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