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    Гризманн договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»

    Агент форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна договорился о личном контракте своего клиента с «Манчестер Юнайтед», сообщает Yahoo Sports. Теперь осталось уладить все формальности между двумя клубами. Сумма трансфера составит около 100 миллионов евро.

    Стоит отметить, что действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах мадридского клуба, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Yahoo

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    02.02.2017 08:04
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +24

      forward163 3 февраля 2017, 07:38

      Не круторвато 100 то? за погбу уже отвалили - и? ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 2 февраля 2017, 17:14

      Классное трио в атаке у МЮ вырисовывается МИГ давай ребята бейте МСН

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 2 февраля 2017, 17:09

      и тут же рядом https://bombardir.ru/news/495922 это вот как?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      RGeroy 2 февраля 2017, 15:21

      И снова много денег за вполне хорошего футболиста.
      А говорят, что только в РФ инфляция.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 2 февраля 2017, 13:50

      Игрок отличный, но сломают его в АПЛ. Мне так представляется...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 2 февраля 2017, 13:37

      Бля... Антуан... не делай этого... не делай!!! только не МЮ!

      -1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 2 февраля 2017, 13:35

      только рад за МЮ классный игрок!!!

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 февраля 2017, 13:30

      Не стоит такого бабла, хотя я буду очень рад если он придёт в МЮ... Хотя может готовят звезду приходящую, чтобы отпустить Руни в Китай, чтобы не было бомбёжки... В целом за Руни с Китайцев можно спокойно и 60 и 70 лямов вытянуть, почти весь трансфер можно будет окупить...

      3
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 2 февраля 2017, 12:58

      Слишком дорого, он этого не стоит - "утка" от непонятного источника...

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 2 февраля 2017, 12:37

      Утка

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