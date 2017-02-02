Гризманн договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»

Агент форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна договорился о личном контракте своего клиента с «Манчестер Юнайтед», сообщает Yahoo Sports. Теперь осталось уладить все формальности между двумя клубами. Сумма трансфера составит около 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах мадридского клуба, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.