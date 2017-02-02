Моуринью — журналистам: «Если вы не разбираетесь в футболе, вы не должны держать в руках микрофон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проигнорировал общение с прессой после ничейного матча 23-го тура английской Премьер-лиги против «Халл Сити» (0:0).

«Если вы не разбираетесь в футболе, вы не должны держать в руках микрофон», — сказал 54-летний португалец, проходя мимо работников компании BBC Sport.

Нулевая ничья во встрече с командой из зоны вылета увеличила разрыв между «красными дьяволами» и «Манчестер Сити». «Юнайтед» остается на шестом месте с 42-мя очками.