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    Моуринью — журналистам: «Если вы не разбираетесь в футболе, вы не должны держать в руках микрофон»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проигнорировал общение с прессой после ничейного матча 23-го тура английской Премьер-лиги против «Халл Сити» (0:0).

    «Если вы не разбираетесь в футболе, вы не должны держать в руках микрофон», — сказал 54-летний португалец, проходя мимо работников компании BBC Sport.

    Нулевая ничья во встрече с командой из зоны вылета увеличила разрыв между «красными дьяволами» и «Манчестер Сити». «Юнайтед» остается на шестом месте с 42-мя очками.

    Источник: Twitter

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    02.02.2017 01:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      gigs84 2 февраля 2017, 19:06

      Блин, такой шанс был приблизиться к лидерам!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 2 февраля 2017, 07:40

      чувствует Маур свой финал в манчестере

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 февраля 2017, 02:19

      Жозе ты журналюг не критикуй, просто занимайся своим делом, выигрывай и все!! Реально дохрена ничейных результатов, особенно с середняками!!

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 2 февраля 2017, 01:32

      После такого матча нервишки у всех будут неуправляемые!!!

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