«Атлетико Венесуэла» объявил о переходе в «Манчестер Сити» Анхеля Эрреры

Полузащитник Анхель Эррера продолжит карьеру в «Манчестер Сити». 19-летний футболист команды «Атлетико Венесуэла» перейдет в новый клуб после окончания чемпионата Южной Америки.

Эррера способен сыграть в опорной зоне и на месте центрального защитника. Подробности контракта и сумма трансфера пока не сообщаются.

В таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занимает пятое место. До этого единственным новичком команды в зимнее трансферное окно был нападающий «Палмейраса» Габриэль Жезус.