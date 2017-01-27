Руководство Краснодарского края обещает сохранить «Кубань»

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заверил, что «Кубань» не прекратит свое существование, несмотря на серьезные финансовые проблемы.

«Ситуация сложная, но «Кубань» ни в коем случае не будет распущена. Долги? В ближайшие дни зарплата игрокам будет зачислена. В целом же команда в штатном режиме готовится в возобновлению чемпионата», – рассказал Коробка.

Напомним, что на зимний перерыв «Кубань» ушла на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ.