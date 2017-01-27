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    Руководство Краснодарского края обещает сохранить «Кубань»

    Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заверил, что «Кубань» не прекратит свое существование, несмотря на серьезные финансовые проблемы.

    «Ситуация сложная, но «Кубань» ни в коем случае не будет распущена. Долги? В ближайшие дни зарплата игрокам будет зачислена. В целом же команда в штатном режиме готовится в возобновлению чемпионата», – рассказал Коробка.

    Напомним, что на зимний перерыв «Кубань» ушла на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    27.01.2017 21:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 29 января 2017, 13:15

      За Кубань болеют больше у нас в крае чем за Краснодар, тем жальче будет потерять команду! Надеюсь выкрутятся!

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 28 января 2017, 23:13

      Не нужны нам комфортные кресла,
      Нас не манит бесплатный вай-фай.
      И не надо нам звезд с неба, честно,
      Только ты , родной клуб, побеждай!
      Побеждай, несмотря на проблемы,
      Несмотря на предательство, ложь.
      Чтоб твоя с колосками эмблема
      Всех врагов вогналА снова в дрожь.
      Нет названия слаже и звУчней,
      И цветов нет приятней для глаз.
      В этом городе нет клуба лучше,
      Он один, как и прежде для нас.
      Сколько раз ты стоял на коленях,
      Несмотря ни на что вновь вставал.
      Все проблемы,я знаю, на время,
      Час «Кубани» еще не настал.
      Мы с надеждой прожили два года,
      И еще проживем, не беда.
      Не мутите, пожалуйста, воду,
      Правду знать мы хотим, господа.
      Может быть это мы виноваты,
      В то что верили вам до конца?
      В то что верим сейчас, и что рады
      Так наивно благим новостям?
      Мы сегодня сплотились всем краем
      Краснодар, Сочи, Ейск и Тамань,
      Города и станицы...Взываем
      Написать в ленте #живиКубань.
      И однажды седой и смышленный,
      Через сорок иль пятьдесят лет,
      Теплой осенью желто—зеленой,
      На трибунах усядется дед.
      Белокурый мальчишка с ним рядом,
      Облеченный в родные цвета.
      Обойдет стадион беглым взглядом,
      И полюбит «Кубань» навсегда.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 28 января 2017, 02:28

      Конечно , это же блестящий рынок распила бюджетных средств для администрации края.

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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 28 января 2017, 00:10

      С Нальчиком будет болтаться и с Ангуштом и т.д в зоне Юг ))))Хотя Нальчик думаю в ФНЛ останется !!!

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      Рейтинг: +320

      T 72 27 января 2017, 21:30

      Уж постарайтесь

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