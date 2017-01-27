Кержаков не полетел на сбор в Испанию из-за проблем со спиной

Стала известна причина, по которой нападающий «Зенита» Александр Кержаков не полетел вместе с петербургской командой на второй подготовительный сбор в Испанию. Сообщается, что у 34-летнего форварда имеются проблемы со спиной.

Россиянин остался в Санкт-Петербурге для прохождения курса лечения.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Кержаков забил один гол и сделал одну результативную передачу в девяти матчах. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2017 года.