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    Кержаков не полетел на сбор в Испанию из-за проблем со спиной

    Стала известна причина, по которой нападающий «Зенита» Александр Кержаков не полетел вместе с петербургской командой на второй подготовительный сбор в Испанию. Сообщается, что у 34-летнего форварда имеются проблемы со спиной.

    Россиянин остался в Санкт-Петербурге для прохождения курса лечения.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Кержаков забил один гол и сделал одну результативную передачу в девяти матчах. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2017 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 15:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 27 января 2017, 17:41

      От Малафеева сей недуг подхватил, тот перед завершением карьеры, частенько съезжал на проблемы со спиной, что бы не в рамке стоять, а недвижкой нормально заниматься, не отвлекаясь на всякую ерунду))

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Nevsky_RU 27 января 2017, 18:04

      Может поехал нефтеперерабатывающие заводы в Воронеже проверить. Типа: как перерабатывают?)))

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > la verdad 27 января 2017, 23:13

      А по дороге в поезде еще книжку написать время будет))

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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 27 января 2017, 17:01

      Поправляйся.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 января 2017, 15:20

      Напряг спину за письменным столом?)))

      -1
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