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    Конте надеется подписать Видаля летом

    Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте намерен пригласить в свою команду хавбека «Баварии» Артуро Видаля.

    По информации чилийского издания El Mercurio, специалист уже лично беседовал с футболистом сборной Чили. Не исключено, что трансфер состоится ближайшим летом.

    Действующий контракт футболиста с немецким грандом в силе до лета 2019 года.

    В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей в Бундеслиге, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2017 11:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 26 января 2017, 12:27

      Не обеднеем - за адекватную сумму пусть забирают. Нам необходимо немецкое пополнение, желательно из Академии Баварии.

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > zatonn 26 января 2017, 13:51

      вроде 65 мультов предлагают...надо продавать

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > iron_Savior 26 января 2017, 13:56

      Ну да, если сопоставить с 30 лямами, за которые в 2014 умницу Кросса отдали, так очень даже выгодно.

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      Рейтинг: -92

      Raxor > zatonn 26 января 2017, 17:22

      Крооса*

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      Рейтинг: -92

      Raxor > iron_Savior 26 января 2017, 17:22

      за 65 хорошо, ведь в баварию переходил за 37

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