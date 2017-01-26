Конте надеется подписать Видаля летом

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте намерен пригласить в свою команду хавбека «Баварии» Артуро Видаля.

По информации чилийского издания El Mercurio, специалист уже лично беседовал с футболистом сборной Чили. Не исключено, что трансфер состоится ближайшим летом.

Действующий контракт футболиста с немецким грандом в силе до лета 2019 года.

В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей в Бундеслиге, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.