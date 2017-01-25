Источник: Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может получить от клуба новый контракт. Испанский специалист в ближайшее время намерен продлить соглашение с клубом, которое будет рассчитано на пять лет с улучшенными финансовыми условиями.

Ранее специалист заявил, что, возможно, не подходит манкунианцам по своему профессиональному уровню. Как отметил Гвардиола, он готов покинуть команду, если поймет свою несостоятельность.

«Манчестер Сити» после 22 туров занимает в чемпионате Англии пятое место.