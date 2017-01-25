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    Источник: Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может получить от клуба новый контракт. Испанский специалист в ближайшее время намерен продлить соглашение с клубом, которое будет рассчитано на пять лет с улучшенными финансовыми условиями.

    Ранее специалист заявил, что, возможно, не подходит манкунианцам по своему профессиональному уровню. Как отметил Гвардиола, он готов покинуть команду, если поймет свою несостоятельность.

    «Манчестер Сити» после 22 туров занимает в чемпионате Англии пятое место.

    Источник: Goal.com

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    25.01.2017 13:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +135

      Chicha 25 января 2017, 16:33

      5 лет это очень много, вряд ли такой контракт будет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 25 января 2017, 16:28

      возможно меня сейчас заклюют , но Гвардиола не топ тренер , у него только сильные команды , с Барселоной он всего добился потому что Барсе решал все не тренер . В Баварии он толком ничего не добился . В Сити огромные деньги можно купить кого угодно , уже видятся огромные проблемы . Время конечно покажет но мне кажется он не нужен Сити

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 января 2017, 14:03

      Ну это всё, как говорят - ОБС.

      0
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