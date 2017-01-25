Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коутиньо подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продолжит выступать в английском клубе. Стороны согласовали и подписали новый контракт. Известно, что соглашение рассчитано на долгосрочное сотрудничество, а вступит в силу оно с 1 июля 2017 года. На данный момент клуб не раскрывает подробные условия контракта.

    Стоит отметить, что стороны пришли к соглашению довольно быстро. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» 15 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

    Таблица зимних трансферов АПЛ

    Источник: ФК «Ливерпуль»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2017 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 25 января 2017, 21:07

      потрясающий футболист , цепляет очень сильно своей игрой , всегда нацелен на Атаку , чувствую в будущем золотой мяч стороной его не обойдет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 25 января 2017, 12:55

      Все правильно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 25 января 2017, 12:05

      видимо Барса всё-таки покупает его, осталось узнать за сколько, раз уж в спешке новый контракт подписан)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 января 2017, 11:55

      Теперь Барса если и купит то крупно раскашелится,))) Удачи парню,)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 25 января 2017, 11:52

      Клопп красава! Ливерпуль возвращает былые позиции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Legenda-17 25 января 2017, 11:38

      это хорошо тащер в команде

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11