Коутиньо подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продолжит выступать в английском клубе. Стороны согласовали и подписали новый контракт. Известно, что соглашение рассчитано на долгосрочное сотрудничество, а вступит в силу оно с 1 июля 2017 года. На данный момент клуб не раскрывает подробные условия контракта.

Стоит отметить, что стороны пришли к соглашению довольно быстро. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» 15 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

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