Коутиньо подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

потрясающий футболист , цепляет очень сильно своей игрой , всегда нацелен на Атаку , чувствую в будущем золотой мяч стороной его не обойдет .
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продолжит выступать в английском клубе. Стороны согласовали и подписали новый контракт. Известно, что соглашение рассчитано на долгосрочное сотрудничество, а вступит в силу оно с 1 июля 2017 года. На данный момент клуб не раскрывает подробные условия контракта.
Стоит отметить, что стороны пришли к соглашению довольно быстро. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» 15 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.