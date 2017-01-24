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    Зе Луиш: «Для меня лучшим подарком станет чемпионство «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш, отмечающий сегодня свое 26-летие, признался, что лучшим подарком для него будет золото чемпионата России.

    «Спартак» – одна большая семья. И я уверен, что для всех нас, в том числе и для меня, лучшим подарком будет победа в чемпионате», – сказал футболист.

    В текущем сезоне Зе Луиш провел за красно-белых 12 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач. «Спартак» после 17 туров идет на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.01.2017 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +281

      serhz 24 января 2017, 17:43

      Жаль , парень в этом году без подарка останется

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