Зе Луиш: «Для меня лучшим подарком станет чемпионство «Спартака»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш, отмечающий сегодня свое 26-летие, признался, что лучшим подарком для него будет золото чемпионата России.

«Спартак» – одна большая семья. И я уверен, что для всех нас, в том числе и для меня, лучшим подарком будет победа в чемпионате», – сказал футболист.

В текущем сезоне Зе Луиш провел за красно-белых 12 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач. «Спартак» после 17 туров идет на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.