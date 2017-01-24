Олунга перешел в «Гуйчжоу» вместо ЦСКА

Нападающий шведского «Юргордена» Майкл Олунга перешел в китайский «Гуйчжоу Чжичэн». Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к кенийцу со стороны ЦСКА. В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции Олунга записал в свой актив 12 голов в 27-ми поединках.