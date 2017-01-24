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    Олунга перешел в «Гуйчжоу» вместо ЦСКА

    Нападающий шведского «Юргордена» Майкл Олунга перешел в китайский «Гуйчжоу Чжичэн». Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро.

    Ранее сообщалось об интересе к кенийцу со стороны ЦСКА. В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции Олунга записал в свой актив 12 голов в 27-ми поединках.

    Источник: Transfermarkt

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    24.01.2017 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1481

      GM 24 января 2017, 13:30

      Заголовок жжет, какой-то красно-белый придумывал, старался :)
      Ну да, парнишка был где-то на периферии внимания со стороны селекционного отдела ЦСКА, но не более того. Дриблинга почти нет, в штрафной почти не играет. Нафиг он такой хороший армейцам?

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