В «Урале» заявили, что клуб будет счастлив, если букмекеры перестанут принимать ставки на его матчи

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведских отреагировал на информацию агентства Federbet, сообщившего о сильном движении коэффициентов по ходу контрольного поединка между екатеринбуржцами и румынской «Астрой» (2:4). По словам представителя оранжево-черных, клуб будет только рад, если букмекеры вообще перестанут принимать ставки на матчи с его участием.

«Мы уже устали обращать внимание на заявления букмекеров! С их слов, мы сливаем товарищеские игры? Пусть говорят, что хотят. Могут даже не принимать ставки на матчи с участием «Урала» – мы только счастливы будем!

Если говорить серьезно, то сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе «Астры», которые произошли уже по ходу игры – там тренер полностью состав поменял. В любом случае «Урал» здесь абсолютно ни при чем и в матче с «Астрой» команда выполняла конкретную задачу – подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ», – сказал Медведевских.