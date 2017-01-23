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    В «Урале» заявили, что клуб будет счастлив, если букмекеры перестанут принимать ставки на его матчи

    Пресс-атташе «Урала» Никита Медведских отреагировал на информацию агентства Federbet, сообщившего о сильном движении коэффициентов по ходу контрольного поединка между екатеринбуржцами и румынской «Астрой» (2:4). По словам представителя оранжево-черных, клуб будет только рад, если букмекеры вообще перестанут принимать ставки на матчи с его участием.

    «Мы уже устали обращать внимание на заявления букмекеров! С их слов, мы сливаем товарищеские игры? Пусть говорят, что хотят. Могут даже не принимать ставки на матчи с участием «Урала» – мы только счастливы будем!

    Если говорить серьезно, то сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе «Астры», которые произошли уже по ходу игры – там тренер полностью состав поменял. В любом случае «Урал» здесь абсолютно ни при чем и в матче с «Астрой» команда выполняла конкретную задачу – подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ», – сказал Медведевских.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2017 21:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 24 января 2017, 02:38

      если букмекеры перестанут принимать ставки на матчи урала-то клуб перестанет существовать,будет команда,выступающая на первенстве города

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 24 января 2017, 02:21

      мутные очень мутные люди в руководстве Урала!

      -1
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