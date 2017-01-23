Куртуа – лидер по сухим матчам в лиге среди всех голкиперов топ-5 европейских чемпионатов

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа является лидером нынешнего сезона среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов по количеству сухих матчей в национальном первенстве.

После победы над «Халлом» (2:0) в поединке 22-го тура АПЛ на счету бельгийца стало 13 встреч без пропущенных мячей – это как минимум на три сухих поединка больше, чем у любого другого стража ворот в лигах большой пятерки.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Куртуа провел игры, пропустив 15 голов.