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    Куртуа – лидер по сухим матчам в лиге среди всех голкиперов топ-5 европейских чемпионатов

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа является лидером нынешнего сезона среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов по количеству сухих матчей в национальном первенстве.

    После победы над «Халлом» (2:0) в поединке 22-го тура АПЛ на счету бельгийца стало 13 встреч без пропущенных мячей – это как минимум на три сухих поединка больше, чем у любого другого стража ворот в лигах большой пятерки.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги Куртуа провел игры, пропустив 15 голов.

    Источник: Opta

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    23.01.2017 19:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 24 января 2017, 16:01

      так себе достижение. просто хорошо играет защита, ничего особенного, как и Нойер. единственный монстр в Европе, это великолепный Де Хеа, который при нулевой обороне тащил Юнайтед ТРИ СЕЗОНА ПОДРЯД!!!!

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 января 2017, 00:06

      Лидер-то лидером, а все равно на Реал посматривает..

      0
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 > Таганский 24 января 2017, 00:14

      Ни куда он не посматривает,в Мадриде один клуб это Атлетико!

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      Рейтинг: -130

      калач 23 января 2017, 20:55

      заслуга защиты мешка

      -3
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      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > калач 23 января 2017, 22:33

      Мешок у тя в голове

      3
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