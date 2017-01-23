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    «Крылья Советов» ищут замену Молло и Цаллагову

    Самарские «Крылья Советов» ведут работу по поиску замены перешедшим в «Зенит» Йоану Молло и Ибрагиму Цаллагову.

    Как подтвердили в руководстве клуба, в ближайшее время планируется усилить позицию крайнего нападающего, которую занимал Молло, и флангового защитника, где выступал Цаллагов.

    Напомним, что на зимний перерыв «Крылья Советов» ушли с новым главным тренером Вадимом Скрипченко и на 12-й позиции в турнирной таблице, в шаге от зоны стыковых матчей.

    Источник: Спорт FM

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    23.01.2017 18:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 23 января 2017, 22:21

      ну подобие Цаллагова можно будет найти а вот Молло ну не знаю что то сомневаюсь кончено если найдут такого же уникума буду только рад)))

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