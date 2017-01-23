«Крылья Советов» ищут замену Молло и Цаллагову

ну подобие Цаллагова можно будет найти а вот Молло ну не знаю что то сомневаюсь кончено если найдут такого же уникума буду только рад)))
Самарские «Крылья Советов» ведут работу по поиску замены перешедшим в «Зенит» Йоану Молло и Ибрагиму Цаллагову.
Как подтвердили в руководстве клуба, в ближайшее время планируется усилить позицию крайнего нападающего, которую занимал Молло, и флангового защитника, где выступал Цаллагов.
Напомним, что на зимний перерыв «Крылья Советов» ушли с новым главным тренером Вадимом Скрипченко и на 12-й позиции в турнирной таблице, в шаге от зоны стыковых матчей.