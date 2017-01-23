Фернандес: «Я в «Спартаке»? Это невозможно»

то Барселона то СПАМ..
Уровень современного ЦСКА очень среден, уровень Марио выше. Испания ему подходит.. АПЛ - врядли..склонен к травматизму, Спартак - шаг назад
Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал появившуюся накануне информацию о его возможном переходе в «Спартак».
«Я в «Спартаке»? Это исключено, мое сердце принадлежит только ЦСКА», – заверил бразилец с российском паспортом.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 17 матчей в составе армейцев, отдал две голевых передачи. В настоящее время ЦСКА находится на учебно-тренировочном сборе в Испании.