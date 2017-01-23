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    Фернандес: «Я в «Спартаке»? Это невозможно»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал появившуюся накануне информацию о его возможном переходе в «Спартак».

    «Я в «Спартаке»? Это исключено, мое сердце принадлежит только ЦСКА», – заверил бразилец с российском паспортом.

    В текущем сезоне 26-летний игрок провел 17 матчей в составе армейцев, отдал две голевых передачи. В настоящее время ЦСКА находится на учебно-тренировочном сборе в Испании.

    Источник: Бобсоккер

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    23.01.2017 14:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 23 января 2017, 18:10

      то Барселона то СПАМ..
      Уровень современного ЦСКА очень среден, уровень Марио выше. Испания ему подходит.. АПЛ - врядли..склонен к травматизму, Спартак - шаг назад

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 23 января 2017, 17:58

      дезертир

      -1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 23 января 2017, 17:27

      Не в наши дни переходы из Цска в Спартак , Хотя от человека отказавшегося от своей страны можно чего угодно ожидать!!!

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > 4agaaa 23 января 2017, 18:41

      От страны родченков отказался,а Смирнов,Драчёв и надеюсь Фернандес выступают за тех кому нужны и родину в отличии от мудаков на сайтах не продавали.

      0
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 23 января 2017, 17:22

      Ну явно он, будучи в цска не скажет, что хочет свалить. А вообще профессиональный и хороший игрок, никогда не поливал грязью никого и играет на феноменальном уровне. Для Спартака это было бы суперусиление, но очень маловероятно(

      4
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      Рейтинг: +767

      товрос 23 января 2017, 16:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ ПОСМОТРЕТЬ КАК КОНЬ НА МЯСОКОМБИНАТ ПРИСКАКАЛ!!!

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > товрос 23 января 2017, 16:57

      Тебе 10 лет? Карпин, Мостовой, Бушманов.

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > Тraumtanzеr 23 января 2017, 17:10

      я имею ввиду настоящее время,а эти все были давно

      -2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 января 2017, 15:56

      Продал Родину, продашь коней,
      Деньги вам всего родней.

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 23 января 2017, 15:49

      не понимает своего счастья!:)

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 января 2017, 15:48

      Понятно что минус ставят болельщики цска! Но поймите меня правильно,но верю я когда легионер говорит о каком-то сердце! Они из своих стран уезжают в поисках лучшей доли! Скорее всего Гинер сказал нет, а говорить прессе что-то надо! Вспомните Онопко, столько лет отдать Спартаку, а потом чуть-ли не целовал армейский шарф или флаг, тот -же Дзюба, а легионеру мне кажется всеравно где играть, все зависит от класса футболиста соответственно зарплата больше, ну вы это и сами все знаете! Ну если его слова правда,то снимаю шляпу!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 января 2017, 15:09

      Конечно это все слухи! При всем уважении твое сердце там где больше дадут денег!

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 января 2017, 15:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Браво мододец !

      -4
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