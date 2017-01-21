Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» подарила музею «Шапекоэнсе» футболку с подписями игроков основного состава

    «Барселона» презентовала клубному музею «Шапекоэнсе» футболку с автографами футболистов первой команды. Нападающий Неймар написал на майке личное пожелание бразильскому клубу.

    Каталонцы совершили данный ход в рамках акции издания Marca, по условиям которой каждый из 20-ти клубов Ла Лиги отправит бразильскому клубу свою экипировку.

    28-го ноября 2016-го ноября самолет, перевозивший «Шапекоэнсе» на финальный матч Южноамериканского кубка, потерпел крушение.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2017 20:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 21 января 2017, 20:50

      лучше бы молодежь в аренду дала эти футболки нах никому не упали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11