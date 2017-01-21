«Барселона» подарила музею «Шапекоэнсе» футболку с подписями игроков основного состава

«Барселона» презентовала клубному музею «Шапекоэнсе» футболку с автографами футболистов первой команды. Нападающий Неймар написал на майке личное пожелание бразильскому клубу.

Каталонцы совершили данный ход в рамках акции издания Marca, по условиям которой каждый из 20-ти клубов Ла Лиги отправит бразильскому клубу свою экипировку.

28-го ноября 2016-го ноября самолет, перевозивший «Шапекоэнсе» на финальный матч Южноамериканского кубка, потерпел крушение.