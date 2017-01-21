Олунга вместо ЦСКА может перебраться в Китай

Нападающий «Юргордена» Майкл Олунга может сменить Швецию на Китай. Интерес к 22-летнему игроку проявляет «Гуйчжоу Чжичэн». Вероятная сумма сделки составит 4,2 миллиона евро. Официально о переходе может быть объявлено на днях.

Ранее сообщалось об интересе к кенийцу со стороны ЦСКА. В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции Олунга записал в свой актив 12 голов в 27-ми поединках.