Олунга вместо ЦСКА может перебраться в Китай

ну ломятся все за деньгами, но компартия вводит лемит на легионеров, и чего потом, обратно думаю дорога закрыта, сидеть на лавке...
Нападающий «Юргордена» Майкл Олунга может сменить Швецию на Китай. Интерес к 22-летнему игроку проявляет «Гуйчжоу Чжичэн». Вероятная сумма сделки составит 4,2 миллиона евро. Официально о переходе может быть объявлено на днях.
Ранее сообщалось об интересе к кенийцу со стороны ЦСКА. В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции Олунга записал в свой актив 12 голов в 27-ми поединках.