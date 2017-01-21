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    Олунга вместо ЦСКА может перебраться в Китай

    Нападающий «Юргордена» Майкл Олунга может сменить Швецию на Китай. Интерес к 22-летнему игроку проявляет «Гуйчжоу Чжичэн». Вероятная сумма сделки составит 4,2 миллиона евро. Официально о переходе может быть объявлено на днях.

    Ранее сообщалось об интересе к кенийцу со стороны ЦСКА. В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции Олунга записал в свой актив 12 голов в 27-ми поединках.

    Источник: Expressen.se

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    21.01.2017 14:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 22 января 2017, 11:07

      ну ломятся все за деньгами, но компартия вводит лемит на легионеров, и чего потом, обратно думаю дорога закрыта, сидеть на лавке...

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