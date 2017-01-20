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    Шатов считает, что из-за травмы многие о нем забыли

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о ходе своего восстановления после травмы. По словам футболиста, из-за повреждения многие о нем позабыли.

    «Конечно, было неприятно проводить остатки первого круга с повреждением, которое не совсем серьезное, но которое не давало мне играть. Слава богу, что я решился на операцию, сделал ее. Я много трудился, занимался во время отпуска. Хорошо, что все закончилось. Сейчас я себя чувствую отлично.

    Хочу вернуть все те кондиции, которые были у меня до травмы, потому что, думаю, многие уже забыли про меня, про футболиста Шатова. Хорошее быстро забывается. Но ничего, вернемся и повоюем еще», – сказал Шатов.

    Напомним, в ноябре 2016 года Шатов получил травму голеностопа и с тех пор на поле не появлялся. В нынешнем сезоне на счету полузащитника – 10 матчей, один гол и пять результативных передач в РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2017 16:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 января 2017, 03:12

      Действительно, стали подзабывать, надеюсь напомнишь о себе в первых-же официальных играх

      0
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    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 20 января 2017, 23:34

      пусть у него все получиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 20 января 2017, 21:57

      Тяжело будет репутацию восстановить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 18:28

      Не забыли
      Начинай играть уже ,а то без тебе не то.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 января 2017, 17:40

      Не из-за травмы, просто из-за его игры.

      -2
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