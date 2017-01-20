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Шатов считает, что из-за травмы многие о нем забыли

20 января 2017, 16:53
5

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о ходе своего восстановления после травмы. По словам футболиста, из-за повреждения многие о нем позабыли.

«Конечно, было неприятно проводить остатки первого круга с повреждением, которое не совсем серьезное, но которое не давало мне играть. Слава богу, что я решился на операцию, сделал ее. Я много трудился, занимался во время отпуска. Хорошо, что все закончилось. Сейчас я себя чувствую отлично.

Хочу вернуть все те кондиции, которые были у меня до травмы, потому что, думаю, многие уже забыли про меня, про футболиста Шатова. Хорошее быстро забывается. Но ничего, вернемся и повоюем еще», – сказал Шатов.

Напомним, в ноябре 2016 года Шатов получил травму голеностопа и с тех пор на поле не появлялся. В нынешнем сезоне на счету полузащитника – 10 матчей, один гол и пять результативных передач в РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег
Комментарии (5)
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Kulimen
1484923222
Не из-за травмы, просто из-за его игры.
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doktor 100
1484926123
Не забыли Начинай играть уже ,а то без тебе не то.
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Viktor781
1484938654
Тяжело будет репутацию восстановить.
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MURAD F. A.
1484944481
пусть у него все получиться
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арейская
1484957579
Действительно, стали подзабывать, надеюсь напомнишь о себе в первых-же официальных играх
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