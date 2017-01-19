Инс: «Если ты выступаешь в АПЛ, какой может быть Китай?»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс заявил, что не согласился бы на переезд в Китай, будучи игроком АПЛ.

«Чемпионат Китая не идет ни в какое сравнение с английской Премьер-лигой и Лигой чемпионов. Если ты играешь в Англии, принимаешь участие в еврокубках, то какой смысл уезжать? Точно бы не променял все это на 500 тысяч фунтов в неделю в Китае. Разве что на закате карьеры рассматривал бы подобные предложения», – сказал бывший игрок сборной Англии.