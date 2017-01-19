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    Инс: «Если ты выступаешь в АПЛ, какой может быть Китай?»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс заявил, что не согласился бы на переезд в Китай, будучи игроком АПЛ.

    «Чемпионат Китая не идет ни в какое сравнение с английской Премьер-лигой и Лигой чемпионов. Если ты играешь в Англии, принимаешь участие в еврокубках, то какой смысл уезжать? Точно бы не променял все это на 500 тысяч фунтов в неделю в Китае. Разве что на закате карьеры рассматривал бы подобные предложения», – сказал бывший игрок сборной Англии.

    Источник: Goal.com

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    19.01.2017 22:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 20 января 2017, 19:14

      Мужик прав, если ты любишь футбол, ты ни за какие ковришки не свалишь за баблом, на первом месте должны быть титулы, история. Денег сейчас в футболе и так много.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 20 января 2017, 09:44

      Ой, да ладно..
      Мне вот тоже легко отказаться от этих денег - на раз-два)
      Никто не предлагает, потому что..)

      -1
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      Рейтинг: +75

      тоширо 20 января 2017, 05:52

      Хорошо так рассуждать,когда тебе не делали таких предложений))). А когда ты вдруг понимаешь, что у тебя будет денег на всю оставшуюся безбедную жизнь, то нафиг эти АПЛ и Лига Чемпионов?

      0
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      Рейтинг: +786

      xakep01 20 января 2017, 01:40

      Это им всем так кажется, просто никто не предлагал. А то никто бы в жизни не поехал за такими бабосами, врунишки

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      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 23:23

      это он про Косту что ли

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