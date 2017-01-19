Бывший игрок «МЮ» Бебе: «В детстве я болел за «Челси»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Бебе признался, что в детстве был болельщиком «Челси».

«В детстве я болел за «Челси». Мне очень нравилась их игра, когда я был моложе. Дидье Дрогба был моим кумиром», — признался нападающий «Эйбара» в эфире La Liga TV.

В 2010-м году португалец перешел в «МЮ» за 7,4 миллиона фунтов. За четыре года в клубе Бебе принял участие в двух играх команды. Примечательно, что перед покупкой футболиста сэр Алекс Фергюсон ни разу не видел его игру.