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    Бывший игрок «МЮ» Бебе: «В детстве я болел за «Челси»

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Бебе признался, что в детстве был болельщиком «Челси».

    «В детстве я болел за «Челси». Мне очень нравилась их игра, когда я был моложе. Дидье Дрогба был моим кумиром», — признался нападающий «Эйбара» в эфире La Liga TV.

    В 2010-м году португалец перешел в «МЮ» за 7,4 миллиона фунтов. За четыре года в клубе Бебе принял участие в двух играх команды. Примечательно, что перед покупкой футболиста сэр Алекс Фергюсон ни разу не видел его игру.

    Источник: YouTube

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    19.01.2017 18:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 20 января 2017, 03:54

      К чему вообще это?!?!?!?!?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      СаняЧелси 19 января 2017, 20:26

      конечно, туда просто не позвали)

      0
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