Мутко: «Проведение чемпионата мира застраховано»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о нюансах организации чемпионата мира 2018-го года в России.

«Наша любимая тема: ряд спортивных событий забирают с территории России, а права на проведение спортивных событий принадлежат, как правило, национальным федерациям. В связи с тем, что происходит, что у нашей страны забирают турниры, федерациям стоит думать о страховании проведения соревнований при заключении соглашений с международными организациями — на случай, когда необоснованно отнимают право проводить турнир. Будем работать в этом направлении. В случае с чемпионатом мира никаких опасений нет. Проведение турнира застраховано, а точная сумма – вопрос к ФИФА», — сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.