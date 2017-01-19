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    Мутко: «Проведение чемпионата мира застраховано»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о нюансах организации чемпионата мира 2018-го года в России.

    «Наша любимая тема: ряд спортивных событий забирают с территории России, а права на проведение спортивных событий принадлежат, как правило, национальным федерациям. В связи с тем, что происходит, что у нашей страны забирают турниры, федерациям стоит думать о страховании проведения соревнований при заключении соглашений с международными организациями — на случай, когда необоснованно отнимают право проводить турнир. Будем работать в этом направлении. В случае с чемпионатом мира никаких опасений нет. Проведение турнира застраховано, а точная сумма – вопрос к ФИФА», — сказал Мутко.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.01.2017 13:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 января 2017, 20:15

      Страхуется, а ещё ничего не произошло,
      Видно далеко дело зашло...

      0
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      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 19 января 2017, 18:47

      Застрахуй, братуха, застрахуй)))

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 января 2017, 18:17

      ФИФА еще не дал добро на готовность "Зенит-Арены" к проведению международных матчей.
      По параметрам подходит только для проведения матчей любительской лиги.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 19 января 2017, 17:49

      Мистрали тоже были застрахованы и что? Если начнутся ультиматумы от таких стран как Испания, Германия, Франция дадут Мутке немного денюжек и перенесут чемп в другое место. Легко

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 января 2017, 17:48

      Мутко - огранённый, облагороженный вариант т. Огурцова из "Карновальной ночи". Куда его не пошли, в любую отрасль народного хозяйства, везде он будет выказывать "глубокое знание предмета", благополучно его завалив. Номенклатура - одним словом.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Tostao 19 января 2017, 18:42

      Есть между ними большое отличие!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 января 2017, 17:35

      Эта страховка, хоть половину позор арены окупит???

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 января 2017, 16:29

      Это еще бабушка надвое сказала)

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 19 января 2017, 16:01

      Кем???

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 января 2017, 15:58

      нужна страховка от РФС( России ).А так ФИФА откажется.

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      Рейтинг: +4934

      polt 19 января 2017, 15:31

      Ни какой веры этому Замутко.

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