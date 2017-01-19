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Мутко: «Проведение чемпионата мира застраховано»

19 января 2017, 13:38
22

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о нюансах организации чемпионата мира 2018-го года в России.

«Наша любимая тема: ряд спортивных событий забирают с территории России, а права на проведение спортивных событий принадлежат, как правило, национальным федерациям. В связи с тем, что происходит, что у нашей страны забирают турниры, федерациям стоит думать о страховании проведения соревнований при заключении соглашений с международными организациями — на случай, когда необоснованно отнимают право проводить турнир. Будем работать в этом направлении. В случае с чемпионатом мира никаких опасений нет. Проведение турнира застраховано, а точная сумма – вопрос к ФИФА», — сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

Источник: «Советский спорт»
Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (22)
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giluxa1963
1484822597
Мутко-ну вообщем я не в курсе слышал что застрахован
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zatonn
1484822673
Ох и неспроста он оправдывается. Значит что-то пошло не так!
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alll-1
1484823534
раз фифа застраховала ,так она же может и расторгнуть а потом судитесь сколько угодно
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yurdin
1484823611
Нытикам и паникёрам не сцать!
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Gullit 76
1484824587
Это форма мягкого давления на фифа.Жаль что отобранные турниры не были застрахованы.Были бы суды,создавался прецедент.Это надо делать.
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diadushka
1484825064
Да людям пох.......й что застраховано! Мы чемпионат хотели бы видеть, а не чтобы какие-то мудки огромную компенсацию за отмену чемпионата получали на свой карман!
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polt
1484829101
Ни какой веры этому Замутко.
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ufos73
1484836547
Эта страховка, хоть половину позор арены окупит???
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MaxiUs
1484840874
Застрахуй, братуха, застрахуй)))
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subbotaspartak
1484846126
Страхуется, а ещё ничего не произошло, Видно далеко дело зашло...
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