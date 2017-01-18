Лучший снайпер «Юргордена» интересен ЦСКА

Лучший снайпер шведского клуба «Юргорден» Майкл Олунга близок к переезду в Россию, сообщает издание Expressen. Кроме ЦСКА, на 22-летнего футболиста претендуют несколько европейских клубов, а также китайский «Гуйчжоу Чжичэн». Трансфер футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне Олунга провел 27 матчей в чемпионате Швеции, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.