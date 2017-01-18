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    Лучший снайпер «Юргордена» интересен ЦСКА

    Лучший снайпер шведского клуба «Юргорден» Майкл Олунга близок к переезду в Россию, сообщает издание Expressen. Кроме ЦСКА, на 22-летнего футболиста претендуют несколько европейских клубов, а также китайский «Гуйчжоу Чжичэн». Трансфер футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

    В прошлом сезоне Олунга провел 27 матчей в чемпионате Швеции, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2017 10:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1481

      GM 18 января 2017, 13:40

      Сомнительно. По фактуре - второй Траоре. Довольно быстро бегает, головой может играть. Но по видеонарезке голов за 2016 год - почти все голы забиты из-за штрафной и с очень разреженной обороной. Дриблинга не заметил. Что он будет делать в ЧР, с плотной и вязкой обороной?
      Т.ч. скорее всего - пиар со стороны агента.

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 18 января 2017, 13:04

      Крупный парниша- 190см

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 января 2017, 11:19

      агент пиарит своего игрока...набивает цену...

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 18 января 2017, 11:04

      Кто это???? Зачем????

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