Панченко может перейти в «Локомотив» за 1,7 миллиона

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, до конца сезона выступающий на правах аренды за московское «Динамо», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. В его услугах заинтересован «Локомотив».

Стоит отметить, что в его контракте содержится пункт о возможности бело-голубых купить игрока за 1,7 миллиона евро. В «Локомотиве» рассчитывают договориться именно с «Динамо», а не с ЦСКА.