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    Панченко может перейти в «Локомотив» за 1,7 миллиона

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, до конца сезона выступающий на правах аренды за московское «Динамо», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. В его услугах заинтересован «Локомотив».

    Стоит отметить, что в его контракте содержится пункт о возможности бело-голубых купить игрока за 1,7 миллиона евро. В «Локомотиве» рассчитывают договориться именно с «Динамо», а не с ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2017 06:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 января 2017, 11:12

      В первую очередь Динамо должно выкупить К. Панченко у ЦСКА, а потом продавать
      его. Но это напоминает заботу папы К.Панченко, как это было с Сычовым в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 января 2017, 05:24

      Надо было на Семенова менять.

      0
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      Рейтинг: +294

      Мортус 16 января 2017, 21:08

      Вообще странные какие-то посты. У Панченко договор аренды до конца сезона. Все. Он доигрывает сезон в Динамо. Каким образом он "может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно"(с)?

      1
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 16 января 2017, 15:32

      Ну выкупят за 1,7 а продадут в Локо лямов за 5, и Локо неплохой нап с паспортом и Динамо денег, которые им ой как нужны.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 января 2017, 14:40

      Ну тогда явно не 1,7 ляма потребуется, а минимум в пару раз больше, ибо Динамо он самим нужен, тем более за такие деньги...

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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 16 января 2017, 11:10

      удачи

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      Рейтинг: +1894

      lek! 16 января 2017, 09:30

      может и получится , чем то похож на Пиминова

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 16 января 2017, 09:14

      Ничего не выйдет....... или в Динамо или в ЦСКА будет играть....лучше Траоре купят паравозики пусть

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      Рейтинг: +121

      Anton-champion > Cant Stop 16 января 2017, 11:19

      Кому он нахрен нужен.Пусть в Цска сидит..Локомотив парашу такую в аренду не берёт,в отличии от некоторых....

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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 16 января 2017, 09:09

      Едва ли... Дикие сомнения, что вообще из Динамо вернется в ЦСКА.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 января 2017, 09:07

      Вот так ЦСКА теряет игроков

      1
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