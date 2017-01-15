Источник: зарплата Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 миллиона

Стали известны подробности будущего контракта Луиса Адриано со «Спартаком». Футболист «Милана» уже в понедельник может подписать соглашение с красно-белыми. Как сообщается, Адриано в московском клубе будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год. При этом «Спартак» практически ничего не заплатит за переход игрока.

В текущем сезоне Адриано провел в чемпионате Италии семь матчей, в которых результативными действиями не отличился.