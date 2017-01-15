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    Источник: зарплата Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 миллиона

    Стали известны подробности будущего контракта Луиса Адриано со «Спартаком». Футболист «Милана» уже в понедельник может подписать соглашение с красно-белыми. Как сообщается, Адриано в московском клубе будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год. При этом «Спартак» практически ничего не заплатит за переход игрока.

    В текущем сезоне Адриано провел в чемпионате Италии семь матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    15.01.2017 09:32
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 18 января 2017, 18:12

      Почти ничего не заплатил клуб за него) ну да, что там для нас простых смертных миллион долларов=)

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 января 2017, 22:02

      Мало. С "Лукойла" можно и больше было срубить.

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 15 января 2017, 18:31

      Я думаю, должен заиграть. После Италии, чемпионата куда посильнее нашего, с голодухи и под аккомпанемент мотиваций Кареры даст жару!!! Вперёд Спартак!!!
      Но 27 лямов в год...

      2
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Поль 15 января 2017, 18:48

      Массимка эму фитиль вставит забегает и заиграет.

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Поль 15 января 2017, 22:47

      27 лямов, что это?

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль > илья 009 15 января 2017, 23:25

      опечатка - 270 миллионов рублей по нынешнему курсу

      0
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 15 января 2017, 17:46

      Главное чтоб заиграл, тогда и денег не жалко...

      2
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 15 января 2017, 16:07

      Поражаюсь зарплатам футболистов в рфпл. Получают зп на уровне лучших футболистов, а играют на уровне Пети и Васи со двора!

      -1
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      Рейтинг: +498

      Поль > nikovitek 15 января 2017, 18:28

      На уровне Пети, это который эммануэль?))

      0
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      ...
      Рейтинг: +82

      nikovitek > Поль 16 января 2017, 15:58

      Ага, встречайте на коробках Москвы)

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 15 января 2017, 15:26

      "Практически ничего не заплатит" - формулировку для налоговой подбирали что ли?)))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 января 2017, 14:10

      Ни хрена себе, бедный Спартак. Народную нефть разбазаривает.

      -2
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak > Zeff 15 января 2017, 16:26

      Уж кому говорить о пользе вложений, так это только фанатам Зенита)))

      2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 15 января 2017, 13:54

      он же уже возврастной от куда столько

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 января 2017, 12:51

      Спартак на продаже его футболок деньги только может отбить

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > alex kidn 15 января 2017, 13:00

      если он голы забивать не будет,то это будет его основной вид деятельности,как отбивать свои деньги,продавая футболки Спартака!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 января 2017, 12:42

      перебор для такого футболиста

      1
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