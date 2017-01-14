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    Кирилл Комбаров: «Деньги для меня никогда не стояли на первом месте»

    Новичок «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился впечатлениями от перехода в тульский клуб. Напомним, что 29-летний россиянин подписал с командой из РФПЛ контракт на полтора года.

    «Деньги для меня никогда не стояли на первом месте, поэтому в приоритете всегда держал футбол. Атмосфера в «Арсенале» отличная, тренируемся, начались серьезные нагрузки. Многих ребят в команде знаю, так что с первого дня влился в коллектив», – сказал Комбаров.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    14.01.2017 11:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 января 2017, 15:16

      Деньги стали наш футбол кошмарить с 1998 года, когда бразильцы в "Арсенале" вдруг играть перестали .... с тех пор кризис в футболе как на качелях качается...

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 14 января 2017, 14:49

      Деньги у него никогда не стояли на первом месте, он их вывел отдельной приоритетной графой. )

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 14 января 2017, 14:03

      я еще не встречал кого нибудь - что бы сказал да из за денег рванул

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 января 2017, 13:02

      Ага..если Появится предложение из Китая и он на следующий день уже будет там.. Но он там никому не нужен..

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