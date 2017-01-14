Кирилл Комбаров: «Деньги для меня никогда не стояли на первом месте»

Новичок «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился впечатлениями от перехода в тульский клуб. Напомним, что 29-летний россиянин подписал с командой из РФПЛ контракт на полтора года.

«Деньги для меня никогда не стояли на первом месте, поэтому в приоритете всегда держал футбол. Атмосфера в «Арсенале» отличная, тренируемся, начались серьезные нагрузки. Многих ребят в команде знаю, так что с первого дня влился в коллектив», – сказал Комбаров.