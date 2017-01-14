«Барселона» постарается сократить отставание от «Реала» в матче с «Лас-Пальмасом»

В поединке 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» в родных стенах сыграет против «Лас-Пальмаса». Каталонский клуб подходит к этому матчу в качестве третьей команды в турнирной таблице, отставая от лидера Примеры «Реала» на пять очков, имея при этом в своем активе на игру больше. «Лас-Пальмас» с 24 баллами занимает восьмую строчку.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 18:15 по московскому времени.