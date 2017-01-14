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    «Барселона» постарается сократить отставание от «Реала» в матче с «Лас-Пальмасом»

    В поединке 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» в родных стенах сыграет против «Лас-Пальмаса». Каталонский клуб подходит к этому матчу в качестве третьей команды в турнирной таблице, отставая от лидера Примеры «Реала» на пять очков, имея при этом в своем активе на игру больше. «Лас-Пальмас» с 24 баллами занимает восьмую строчку.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 18:15 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 07:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 14 января 2017, 14:03

      Пять очков запаса у Мадрида, еще не чемпионский задел! В в сезон когда великий Маур, набрал с Мадридом сто очков в примере, Реал тоже разбазарил много. Я как болельщик Королевского клуба, желаю не выиграть Барсе, хотя и с уважением отношусь к этому клубу!

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      Рейтинг: +222

      Зэб 14 января 2017, 11:15

      ЛАС-Палмас обыграете.Но разрыв вряд ли сократите.Для Примеры и тем более с Реалом 5 очков,слишком много.Реал думаю будет чемпион ,хоть и симпатизирую Барсе.

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 14 января 2017, 10:41

      gernm старается

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      Рейтинг: +617

      nelez 14 января 2017, 10:10

      Удачи барсе , успехов лас палмасу. Барсв в последних секундах вырвет ничью

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 января 2017, 10:07

      С крупным счетом...

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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 14 января 2017, 09:30

      Пусть попробует)))

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 января 2017, 08:30

      Лас-пальмас даст бой

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 14 января 2017, 08:19

      тьфу бля.. дожились. С Лас-Пальмасом они постараются.

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