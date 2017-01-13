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    Источник: Эменике не станет игроком «Рубина» зимой

    Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике не станет игроком «Рубина» во время зимнего трансферного окна. Напомним, ранее сообщалось, что футболист дал согласие на переход в казанский клуб и сделка может быть совершена в ближайшее время.

    По данным Transfermarkt, стоимость Эменике составляет 9 миллионов евро. В нынешнем сезоне нигериец провел за «Фенербахче» в турецкой Суперлиге 10 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2017 15:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 января 2017, 22:00

      Новость: Роббен не будет играть в чемпионате России, а Бускетс отказался от перехода в Спартак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      emdroof 13 января 2017, 16:22

      набор игроков у рубина то неплохой складывается, глядишь во второй части сезона и в ле попадут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +588

      Sergil 13 января 2017, 16:08

      Нападающий «Рубина» Эммануэль Эменике не станет игроком «Рубина».
      Не прижился в коллективе? :)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      77ARHANGEL 13 января 2017, 16:07

      Как не станет, если он "Нападающий «Рубина»...." :D

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 13 января 2017, 16:06

      Нападающий рубина не перейдёт в рубин....да уж...школьники писатели....делайте лучше домашние задания

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 13 января 2017, 16:01

      жаль!

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 13 января 2017, 15:58

      Нападающий рубина? Вы что там курите?

      -1
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