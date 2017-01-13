Источник: Эменике не станет игроком «Рубина» зимой

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике не станет игроком «Рубина» во время зимнего трансферного окна. Напомним, ранее сообщалось, что футболист дал согласие на переход в казанский клуб и сделка может быть совершена в ближайшее время.

По данным Transfermarkt, стоимость Эменике составляет 9 миллионов евро. В нынешнем сезоне нигериец провел за «Фенербахче» в турецкой Суперлиге 10 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.