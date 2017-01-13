Конте в третий раз подряд стал лучшим тренером месяца в АПЛ, установив рекорд

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признан лучшим специалистом АПЛ по итогам декабря. Данную награду итальянец выиграл в третий раз подряд, что стало рекордом чемпионата Англии.

Отметим, что в декабре лондонский клуб одержал шесть побед подряд с общей разницей мячей 13:3. На данный момент «Челси» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 49 очков и на пять баллов обгоняя идущий вторым «Ливерпуль».