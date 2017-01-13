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    Конте в третий раз подряд стал лучшим тренером месяца в АПЛ, установив рекорд

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте признан лучшим специалистом АПЛ по итогам декабря. Данную награду итальянец выиграл в третий раз подряд, что стало рекордом чемпионата Англии.

    Отметим, что в декабре лондонский клуб одержал шесть побед подряд с общей разницей мячей 13:3. На данный момент «Челси» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 49 очков и на пять баллов обгоняя идущий вторым «Ливерпуль».

    Источник: АПЛ

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    13.01.2017 14:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 января 2017, 18:00

      повезло тренеру с командой и команде с тренером!!! Обоюдка

      0
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 13 января 2017, 17:36

      мои поздравления!!! Антонио,так держать!!! Челси-Чемпион!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 13 января 2017, 17:07

      Очень по делу! Перед началом сезона кричали что только о Пепе и Мауре, а в результате..

      0
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      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 13 января 2017, 15:56

      к нему Слуцкий по слухам и пытается устроиться на стажировку

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 января 2017, 15:47

      Надо еще Симеоне трудоустроить в Англии, побил бы рекорд Конте, хотя Антонио ХОРОШ!!!

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      Рейтинг: +82

      nikovitek 13 января 2017, 15:33

      Красавчик!

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      Рейтинг: +19

      SAgiDG 13 января 2017, 15:06

      Работать и только работать

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      Рейтинг: +24996

      bset 13 января 2017, 15:03

      Я просто представляю, каково Абрамовичу сейчас. Так угадать с тренером

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      Рейтинг: +264

      dimid 13 января 2017, 15:01

      заслужил!

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