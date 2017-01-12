«Локомотив» подтвердил переход Самедова в «Спартак»

Есть много примеров,когда команда собранная из одних звезд начинает буксовать.Не хочу в это верить.Теперь все зависит от тренера и самих игроков.Что бы они были единомышленниками и добивались поставленной цели, в каждом матче, в каждом эпизоде играть в полную силу. Вперед Спартак!
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о переходе полузащитника Александра Самедова в «Спартак».
«Локомотив» согласовал трансфер Самедова в «Спартак». Когда все будет оформлено официально, сказать пока не готов. Условия сделки разглашать не будем», — заявил Мещеряков.
Источник сообщает, что футболист сборной России подписал контракт сроком на 2,5 года с годовым окладом в 1,8 миллиона долларов.