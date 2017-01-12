Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» подтвердил переход Самедова в «Спартак»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о переходе полузащитника Александра Самедова в «Спартак».

    «Локомотив» согласовал трансфер Самедова в «Спартак». Когда все будет оформлено официально, сказать пока не готов. Условия сделки разглашать не будем», — заявил Мещеряков.

    Источник сообщает, что футболист сборной России подписал контракт сроком на 2,5 года с годовым окладом в 1,8 миллиона долларов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2017 23:41
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100638

      zigbert 13 января 2017, 13:58

      Есть много примеров,когда команда собранная из одних звезд начинает буксовать.Не хочу в это верить.Теперь все зависит от тренера и самих игроков.Что бы они были единомышленниками и добивались поставленной цели, в каждом матче, в каждом эпизоде играть в полную силу. Вперед Спартак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 13 января 2017, 13:48

      Локомотив подтвердил-это когда на оф. сайте клуба напишут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      whitenigger24 13 января 2017, 13:18

      Ну и зачем он нам?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 13 января 2017, 11:28

      Александр,понятно,не будет всегда выходить в стартовом составе,но в основную обойму из 14-15 игроков попадет и,безусловно,поможет своей новой команде Спартак...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Delije_CeBep 13 января 2017, 11:12

      Итог трансфера: Спартак получил посредственного футболиста,Локомотив ослаб даже по отношению к своему нынешнему уровню

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 13 января 2017, 10:45

      жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 08:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартачи, только и умеют, что минусы ставитт! Команда фуфло и никак не могут это понять, что по меркам Европы, куда они так стремятся, они на уровне первой английской лиги, но упорно продолжают верить в это красно-белон фуфло. Уважаемые болельщики! Подключите НТВ+, хотя бы на месяц и посмотрите как играют в топ чемпионатах Англии, Испании, а потом включите свой Спартак и поймите, что в Европе, куда вы так стремитесь Вам делать и близко нечего.

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 09:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      прав на все 100

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 > Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 12:11

      Ты не один смотришь топ. Сам живешь в Мадриде?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 13:13

      А кто по меркам европы сильней Спартака!У Ростова того же состав слабей и что?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 13:24

      Когда научишься корректно выражать свои мысли, или просто допускать мысль, что твое мнение это всего навсего твое субъективное мнение и не более того, тогда и минусовать перестанут.
      Вот скажи, у тебя есть родные, близкие люди которых ты любишь? Они выдающиеся ученые, как Энштейн? Они выдающиеся музыканты как Моцарт? Футболисты как Пеле? Великие политики, художники, режиссеры, актеры? Скорее всего нет... И любишь ты их за то что они есть... За то что они твои, родные... А ведь есть много людей, которые по успешности на много лучше твоих родных, добились намного большего... Включи НТВ+, посмотри и поймешь, что так и есть... Так, что теперь любить их, а не своих близких? Не желать им возможности достичь хотя бы 10% от того, что добились великие? Не радоваться за их маленькие победы?
      Я болею за Спартак, который много лет не выигрывает ни каких титулов, буду болеть за него даже если вдруг так окажется как Динамо в ФНЛ. Я болею не за тех кто здесь и сейчас на первом месте, я болею за Спартак. Болею сердцем! Такой мой выбор! Твой выбор болеть за Реал - твое право! Но почему ты считаешь, что твой выбор, твои мысли единственно верные? Это твое мировоззрение, у других людей оно может быть совсем другим. Мы даже мир ощущаем по разному... Кто-то больше глазами, кто-то ушами, обонянием, осязанием...
      Научить себя вести в этом обществе, научись уважать чужую точку зрения, их мироощущения, перестань хамить... Минусуют тебя не за то что ты болельщик Реала...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > alex1004 13 января 2017, 14:13

      Ставлю 5/5 за это сочинение!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 14:52

      а при чем тут спартак? по уровню у нас чемп ниже европы.если спартак фуфло то и остальные команды тоже,не так-ли?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Anton01011969 13 января 2017, 18:18

      другие хоть как-то играют, а спартак никак последние 20 лет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 января 2017, 08:54

      Жаль, очень жаль.Несомненное усиление Спартака и ослабление Локомотива.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > bumer_moscow 13 января 2017, 08:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ослабление Локомотива! Как можно ослабить и без того, слабый клуб.

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > bumer_moscow 13 января 2017, 13:49

      да как то последние туры без него справились неплохо

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > bumer_moscow 13 января 2017, 14:14

      Зря жалеешь, Палыч знает что делает! Локо поднимется с колен, вот увидишь!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 14:55

      а не нравяться наши команды российские,так и не лезь сюда,смотри топ чемпионаты и болей за своих.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 08:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все таки купили этого фуфельника!

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 13 января 2017, 08:26

      не велика потеря

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11