«Локомотив» подтвердил переход Самедова в «Спартак»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о переходе полузащитника Александра Самедова в «Спартак».

«Локомотив» согласовал трансфер Самедова в «Спартак». Когда все будет оформлено официально, сказать пока не готов. Условия сделки разглашать не будем», — заявил Мещеряков.

Источник сообщает, что футболист сборной России подписал контракт сроком на 2,5 года с годовым окладом в 1,8 миллиона долларов.